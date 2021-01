شكرا لقرائتكم خبر عن بمرتبات تصل إلى 6 آلاف جنيه.. وظائف خالية للطلبة ولجميع المؤهلات (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ( الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة طور وغير عن الوظائف التالية :

1- مجموعة براند جاكامن للبدل والملابس الكلاسيك المشهور يطلب للتعين:

--

- مبيعات داخل الفرع

------------

مكان العمل: اكتوبر –المهندسين

--------

الشروط:

- مؤهلات عليا أو طلبة جامعات

- خبرة سنة على الاقل في مجال الملابس

- حد اقصى للسن 28 سنة

---------

الحقوق:

- المرتب: 3000 + العمولة

- 8 ساعات عمل شيفتات

- زيادة سنوية وفرص للترقي

----------

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

================================

2- الفريش ماركت لاداره السوبر ماركت تطلب للتعين:

--

1- مديريين فروع

2- مساعديين مديريين فروع

3- بائعيين

4-بقاليين

5- بائع لحوم

-------------

مكان العمل: القاهرة- الجيزة

-------------

الشروط المشتركة:

- خريجين مؤهل عالي للمديريين والمساعدين

وموهل متوسط لباقي الوظائف

- حد اقصى للسن 40 سنة-

------

الحقوق:- مرتب: 3500 إلى 5500 حسب الوظيفة والخبرة + ارباح سنوية- 10 ساعات عمل

--------

للتقديم املأ الاستمارة في اللينك التالي: اضغط هنا

===============================

3- ترانزيشن للهواتف الذكية تطلب للتعين:

----

1- كول سنتر

2- فنى صيانه موبايل

3- أمين مخزن

----------

1- كول سنتر

مكان العمل: رمسيس- القاهرة

الشروط:

- مؤهل عالي خريجين

- اقصى حد للسن 30 سنة

- خبرة من 6 شهور لسنة في نفس الوظيفة

- جيد بالانجليزية

-----

الحقوق:

- المرتب 2700

- تامينات

- 8 ساعات عمل

- يومين اجازة

---------

2- فنى صيانه موبايل

مكان العمل: الأسكندريه- القاهره- المنصوره

الشروط:

- مؤهل عالي ومتوسط خريجين

- اقصى حد للسن 30 سنة

- خبره من 6 شهور ألى سنه على الأقل في مجال صيانه الموبايلات

- جيد بالانجليزية

-----

الحقوق:

- المرتب 3000 ج

- تامينات

- 8 ساعات عمل

- يومين اجازة

---------

3- أمين مخزن

مكان العمل: القاهرة رمسيس

الشروط:

- مؤهل عالي خريجين

- اقصى حد للسن 30 سنة

- خبره سنه على الأقل في نفس الوظيفة

- جيد بالانجليزية

- أجادة الأكسيل

-----

الحقوق:

- المرتب 2700 ج

- تامينات

- من 10 ص إلى 6.30 م

- يومين اجازة

---------

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

==================================

4- شركة الشايع الكبرى (براند H&M – American Eagle – ستاربكس) تطلب للتعين بمخازنها:

--

- موظفين مخازن

مع تنفيذ اليوم المفتوح للتوظيف يوم الثلاثاء 9 فبراير 2021 من الساعة 10ص إلى الساعة 4 عصرا بالعنوان التالى :

داخل مجمع التجمعات الصناعية – مخازن شركة الشايع بجوار مخازن شركة سوق- العاشر من رمضان – بجوار مصنع إل جي LG

-----

اماكن العمل: العاشر من رمضان

------

الوصف الوظيف:

موظف المخزن مسؤول عن تحديد اماكن البضائع بأستخدام الماسح الضوئي – تعليق الملابس في اماكنها – وضع ملصقات الاسعار على الملابس – تحضير المنتجات للتسليم إلى السائقين

------

مميزات وحقوق الوظيفة :

- مرتب: 2650 ج

• تأمينات صحية

• تأمينات اجتماعية

وجبة عند العمل 4 ساعات وقت اضافي

يوجد خطوط مواصلات تبدأ من اوا نزلة شبرا الزراعي وتشمل مسطرد – المرج – مدينة السلام – مدينة العبور – مدينة الشروق – العاشر من رمضان

يوجد خط لمدينة بلبيس

---------

متطلبات الوظيفة:

• مؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط

• قراءة مبدئيا للغة الانجليزية

• موقف محدد التجنيد

• السن اقصى حد 30 سنه

---------

للتقديم يرجى التسجيل من خلال الرابط التالى والحضور مباشرة على العنوان التالى

الرابط:

https://tinyurl.com/y3ohsaff

--

العنوان:

داخل مجمع التجمعات الصناعية – مخازن شركة الشايع بجوار مخازن شركة سوق- LG العاشر من رمضان – بجوار مصنع

طريقة الوصول: من موقف العاشر تركب عربية العاشر من رمضان، هتنزل عن مصنع LG عند يافطة man track وتسال عن التجمعات الصناعية ومخازن الشايع

-----

لاي استفسار اتصل على:

01210094050

01099192604

=============================

5- شركة سهم للتصنيع (خزانات وقود -إنشاءات معدنية) بمدنية العبور تتطلب الوظائف التالية:

-----

1. senior sales executive مبيعات

2. Outdoor Maintenance and Installation Engineer مهندس صيانة

3. production engineer مهندس انتاج

1- senior sales executive

المهام الرئيسية:

- المحافظة على التواصل الدائم مع العملاء الحالين والمتابعة المستمرة معهم مع عمل جدول زيارات منتظمة لهم.

- وضع الخطط المنتظمة للعمل على زيادات حجم التعامل للعملاء الحالين وإضافة عملاء جدد.

- فتح أسواق جديدة وتقديم عملاء جدد في قطاعات مختلفة

- إعداد العروض المالية ومتابعة إتمام العروض الفنية مع الإدارات ذات الصلة

الخبرة المطلوب: لا تقل عن 5 سنوات

متطلبات العمل:- مؤهل عالي يفضل هندسي– مهارات اتصال فعالة –

- مهارات كمبيوتر ممتازة – مهارات اللغة الإنجليزية ممتازة

--------------

2- Outdoor Maintenance and Installation Engineer

المهام الرئيسية:

- الاستجابة للأعطال وإصلاحها مع مراجعة قطع الغيار والمواد اللازمة للتغيير.

- عمل التقارير اللازمة لحالات الأعطال وتحليلها في حالة المشاكل المتكررة.

- تنظيم جداول الصيانة الروتينية المجدولة وفقاً لخطة الصيانة.

- الأشراف على فريق العمل من عمال وفنين في مواقع العمل المختلفة.

- الالتزام التام بمعايير السلامة والصحة المهنية ومعايير الجودة الخاصة بالعملاء

الخبرة المطلوب: لا تقل عن 3 سنوات

متطلبات العمل:- مؤهل هندسي يفضل ميكانيكا باور أو ميكاترونيكس

- القدرة على تحديد المشاكل وجمع البيانات- وإدارة الوقت، والتفكير التحليلي- العمل تحت ضغط

3- production engineer

المهام الرئيسية:

- الحفاظ على المحطات التي يشرف عليها (مكان عمل – منتج تحت التصنيع – خامات مصروفة – عمالة).

- أيجاد طرق فنية جديدة تساهم في تطوير العملية الانتاجية وتطوير العمالة.

- تنفيذ أوامر الشغل، وفقاً لما تم إرساله من المكتب الفني ومعايير الجودة المطلوبة

- الاشراف على توزيع العمالة في المحطات المختلفة طبقاً لطبيعة العامل والمحطة.

الخبرة المطلوب: لا تقل عن 3 سنوات في نفس مجال العمل

متطلبات العمل:- مؤهل هندسي يفضل ميكانيكا إنتاج

- إدارة الوقت- العمل تحت ضغط – القدرة على قيادة فريق عمل

---------------------------

For applying:

Send your cv on: [email protected]

Subject: (Job Title + 200) for example (Senior Sales + 200)

=============================

6- اوسكار جراند ستورز لتجارة المواد الغذائية يطلب للتعين:

---

1- شيف جزار (توضيب)

تقطيع اللحوم وتشفيتها والبيع

2- شيف بقالة

تقطيع الجبن- البيع

3- شيف تنظيف وبيع اسماك

تنظيف الاسماك- البيع-

4- شيف خباز وتسوية مخبوزات

الدراية الكامله بجميع انواع المخبوزات وكيقيه التصنيع والتسوية

5- منسق بالاقسام المختلفة (رص وتنسيق المنتجات)

6- مراقب امن

--------

مكان العمل: الفروع المختلفة (التجمع الخامس- مصر الجديدة- الزمالك- المعادى)

---------

الشروط المشتركة:

- مؤهلات متوسطة وعليا

- خبرة في نفس الوظيفة معادا المنسق والامن

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 45 سنة

--------

الحقوق المشتركة:

- المرتب حسب الخبرة

- 9 ساعات عمل

- مواصلات (او بدل مواصلات)- تأمينات صحية- حوافز بعد مرور سنه

---------

للتقدم للوظائف يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

=========== ======

7- فليكس بى فيلمز لأنتاج البلاستيك تطلب للتعين:

----

- فني انتاج

متابعة ماكينة التبريد والتسخين لانتاج البلاستيك _ تابعة ماكينة المعدنه _ المساعده في اتمام عمليه المقصات للمنتج على حسب معاير المطلوبة.

-------

مكان العمل: اكتوبر _ المنطة الصناعية الثالثة

-------

الشروط:

- مؤهل متوسط صناعي

- اقصى حد للسن 35 سنة

- موقف من التجنيد واضح

- خبرة وبدون بالمصانع

-----

الحقوق:

- المرتب 2350

- تامينات اجتماعية _ تامينات طبية _ تامينات على الحياة

- توفر وسيلة مواصلات للانتقال

- ساعات عمل اضافيه ان وجدت

- يومين اجازة

---------

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

=============================

8- جاليري مشهور للفنون والاستشارات الفنية تطلب للتعين:

---

- مبيعات داخلية

-------------

مكان العمل: ٦ اكتوبر- المهندسين

-------------

الوصف:

مقابلة العملاء وبيع المنتجات الفنية

الشروط:

- خريجين مؤهلات عليا ويفضل تربية فنية ونوعية وفنون

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 30 سنة

- خبرة في مجال المبيعات لو كلية غير تربية وفنون

- جيد بالانجليزية

------

الحقوق:

- مرتب: من 3000 إلى 4000 + العمولة

- 8 ساعات عمل

- تأمينات

--------

للتقديم يرجى ارسال السيرة الذاتية على:

[email protected]

Subject: (Sales Indoor + 399) مع ارفاق صورة حديثة

========= ===