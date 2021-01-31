شكرا لقرائتكم خبر عن بمرتبات تصل إلى 6 آلاف جنيه.. وظائف خالية للطلبة ولجميع المؤهلات (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ( الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة طور وغير عن الوظائف التالية :
1- مجموعة براند جاكامن للبدل والملابس الكلاسيك المشهور يطلب للتعين:
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- مبيعات داخل الفرع
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مكان العمل: اكتوبر –المهندسين
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الشروط:
- مؤهلات عليا أو طلبة جامعات
- خبرة سنة على الاقل في مجال الملابس
- حد اقصى للسن 28 سنة
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الحقوق:
- المرتب: 3000 + العمولة
- 8 ساعات عمل شيفتات
- زيادة سنوية وفرص للترقي
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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا
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2- الفريش ماركت لاداره السوبر ماركت تطلب للتعين:
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1- مديريين فروع
2- مساعديين مديريين فروع
3- بائعيين
4-بقاليين
5- بائع لحوم
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مكان العمل: القاهرة- الجيزة
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الشروط المشتركة:
- خريجين مؤهل عالي للمديريين والمساعدين
وموهل متوسط لباقي الوظائف
- حد اقصى للسن 40 سنة-
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الحقوق:- مرتب: 3500 إلى 5500 حسب الوظيفة والخبرة + ارباح سنوية- 10 ساعات عمل
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للتقديم املأ الاستمارة في اللينك التالي: اضغط هنا
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3- ترانزيشن للهواتف الذكية تطلب للتعين:
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1- كول سنتر
2- فنى صيانه موبايل
3- أمين مخزن
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1- كول سنتر
مكان العمل: رمسيس- القاهرة
الشروط:
- مؤهل عالي خريجين
- اقصى حد للسن 30 سنة
- خبرة من 6 شهور لسنة في نفس الوظيفة
- جيد بالانجليزية
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الحقوق:
- المرتب 2700
- تامينات
- 8 ساعات عمل
- يومين اجازة
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2- فنى صيانه موبايل
مكان العمل: الأسكندريه- القاهره- المنصوره
الشروط:
- مؤهل عالي ومتوسط خريجين
- اقصى حد للسن 30 سنة
- خبره من 6 شهور ألى سنه على الأقل في مجال صيانه الموبايلات
- جيد بالانجليزية
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الحقوق:
- المرتب 3000 ج
- تامينات
- 8 ساعات عمل
- يومين اجازة
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3- أمين مخزن
مكان العمل: القاهرة رمسيس
الشروط:
- مؤهل عالي خريجين
- اقصى حد للسن 30 سنة
- خبره سنه على الأقل في نفس الوظيفة
- جيد بالانجليزية
- أجادة الأكسيل
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الحقوق:
- المرتب 2700 ج
- تامينات
- من 10 ص إلى 6.30 م
- يومين اجازة
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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا
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4- شركة الشايع الكبرى (براند H&M – American Eagle – ستاربكس) تطلب للتعين بمخازنها:
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- موظفين مخازن
مع تنفيذ اليوم المفتوح للتوظيف يوم الثلاثاء 9 فبراير 2021 من الساعة 10ص إلى الساعة 4 عصرا بالعنوان التالى :
داخل مجمع التجمعات الصناعية – مخازن شركة الشايع بجوار مخازن شركة سوق- العاشر من رمضان – بجوار مصنع إل جي LG
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اماكن العمل: العاشر من رمضان
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الوصف الوظيف:
موظف المخزن مسؤول عن تحديد اماكن البضائع بأستخدام الماسح الضوئي – تعليق الملابس في اماكنها – وضع ملصقات الاسعار على الملابس – تحضير المنتجات للتسليم إلى السائقين
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مميزات وحقوق الوظيفة :
- مرتب: 2650 ج
• تأمينات صحية
• تأمينات اجتماعية
وجبة عند العمل 4 ساعات وقت اضافي
يوجد خطوط مواصلات تبدأ من اوا نزلة شبرا الزراعي وتشمل مسطرد – المرج – مدينة السلام – مدينة العبور – مدينة الشروق – العاشر من رمضان
يوجد خط لمدينة بلبيس
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متطلبات الوظيفة:
• مؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط
• قراءة مبدئيا للغة الانجليزية
• موقف محدد التجنيد
• السن اقصى حد 30 سنه
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للتقديم يرجى التسجيل من خلال الرابط التالى والحضور مباشرة على العنوان التالى
الرابط:
https://tinyurl.com/y3ohsaff
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العنوان:
داخل مجمع التجمعات الصناعية – مخازن شركة الشايع بجوار مخازن شركة سوق- LG العاشر من رمضان – بجوار مصنع
طريقة الوصول: من موقف العاشر تركب عربية العاشر من رمضان، هتنزل عن مصنع LG عند يافطة man track وتسال عن التجمعات الصناعية ومخازن الشايع
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لاي استفسار اتصل على:
01210094050
01099192604
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5- شركة سهم للتصنيع (خزانات وقود -إنشاءات معدنية) بمدنية العبور تتطلب الوظائف التالية:
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1. senior sales executive مبيعات
2. Outdoor Maintenance and Installation Engineer مهندس صيانة
3. production engineer مهندس انتاج
1- senior sales executive
المهام الرئيسية:
- المحافظة على التواصل الدائم مع العملاء الحالين والمتابعة المستمرة معهم مع عمل جدول زيارات منتظمة لهم.
- وضع الخطط المنتظمة للعمل على زيادات حجم التعامل للعملاء الحالين وإضافة عملاء جدد.
- فتح أسواق جديدة وتقديم عملاء جدد في قطاعات مختلفة
- إعداد العروض المالية ومتابعة إتمام العروض الفنية مع الإدارات ذات الصلة
الخبرة المطلوب: لا تقل عن 5 سنوات
متطلبات العمل:- مؤهل عالي يفضل هندسي– مهارات اتصال فعالة –
- مهارات كمبيوتر ممتازة – مهارات اللغة الإنجليزية ممتازة
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2- Outdoor Maintenance and Installation Engineer
المهام الرئيسية:
- الاستجابة للأعطال وإصلاحها مع مراجعة قطع الغيار والمواد اللازمة للتغيير.
- عمل التقارير اللازمة لحالات الأعطال وتحليلها في حالة المشاكل المتكررة.
- تنظيم جداول الصيانة الروتينية المجدولة وفقاً لخطة الصيانة.
- الأشراف على فريق العمل من عمال وفنين في مواقع العمل المختلفة.
- الالتزام التام بمعايير السلامة والصحة المهنية ومعايير الجودة الخاصة بالعملاء
الخبرة المطلوب: لا تقل عن 3 سنوات
متطلبات العمل:- مؤهل هندسي يفضل ميكانيكا باور أو ميكاترونيكس
- القدرة على تحديد المشاكل وجمع البيانات- وإدارة الوقت، والتفكير التحليلي- العمل تحت ضغط
3- production engineer
المهام الرئيسية:
- الحفاظ على المحطات التي يشرف عليها (مكان عمل – منتج تحت التصنيع – خامات مصروفة – عمالة).
- أيجاد طرق فنية جديدة تساهم في تطوير العملية الانتاجية وتطوير العمالة.
- تنفيذ أوامر الشغل، وفقاً لما تم إرساله من المكتب الفني ومعايير الجودة المطلوبة
- الاشراف على توزيع العمالة في المحطات المختلفة طبقاً لطبيعة العامل والمحطة.
الخبرة المطلوب: لا تقل عن 3 سنوات في نفس مجال العمل
متطلبات العمل:- مؤهل هندسي يفضل ميكانيكا إنتاج
- إدارة الوقت- العمل تحت ضغط – القدرة على قيادة فريق عمل
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For applying:
Send your cv on: [email protected]
Subject: (Job Title + 200) for example (Senior Sales + 200)
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6- اوسكار جراند ستورز لتجارة المواد الغذائية يطلب للتعين:
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1- شيف جزار (توضيب)
تقطيع اللحوم وتشفيتها والبيع
2- شيف بقالة
تقطيع الجبن- البيع
3- شيف تنظيف وبيع اسماك
تنظيف الاسماك- البيع-
4- شيف خباز وتسوية مخبوزات
الدراية الكامله بجميع انواع المخبوزات وكيقيه التصنيع والتسوية
5- منسق بالاقسام المختلفة (رص وتنسيق المنتجات)
6- مراقب امن
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مكان العمل: الفروع المختلفة (التجمع الخامس- مصر الجديدة- الزمالك- المعادى)
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الشروط المشتركة:
- مؤهلات متوسطة وعليا
- خبرة في نفس الوظيفة معادا المنسق والامن
- ذكور واناث
- حد اقصى للسن 45 سنة
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الحقوق المشتركة:
- المرتب حسب الخبرة
- 9 ساعات عمل
- مواصلات (او بدل مواصلات)- تأمينات صحية- حوافز بعد مرور سنه
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للتقدم للوظائف يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا
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7- فليكس بى فيلمز لأنتاج البلاستيك تطلب للتعين:
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- فني انتاج
متابعة ماكينة التبريد والتسخين لانتاج البلاستيك _ تابعة ماكينة المعدنه _ المساعده في اتمام عمليه المقصات للمنتج على حسب معاير المطلوبة.
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مكان العمل: اكتوبر _ المنطة الصناعية الثالثة
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الشروط:
- مؤهل متوسط صناعي
- اقصى حد للسن 35 سنة
- موقف من التجنيد واضح
- خبرة وبدون بالمصانع
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الحقوق:
- المرتب 2350
- تامينات اجتماعية _ تامينات طبية _ تامينات على الحياة
- توفر وسيلة مواصلات للانتقال
- ساعات عمل اضافيه ان وجدت
- يومين اجازة
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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا
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8- جاليري مشهور للفنون والاستشارات الفنية تطلب للتعين:
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- مبيعات داخلية
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مكان العمل: ٦ اكتوبر- المهندسين
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الوصف:
مقابلة العملاء وبيع المنتجات الفنية
الشروط:
- خريجين مؤهلات عليا ويفضل تربية فنية ونوعية وفنون
- ذكور واناث
- حد اقصى للسن 30 سنة
- خبرة في مجال المبيعات لو كلية غير تربية وفنون
- جيد بالانجليزية
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الحقوق:
- مرتب: من 3000 إلى 4000 + العمولة
- 8 ساعات عمل
- تأمينات
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للتقديم يرجى ارسال السيرة الذاتية على:
[email protected]
Subject: (Sales Indoor + 399) مع ارفاق صورة حديثة
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