شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 9 أشخاص بينهم 7 أطفال في انقلاب سيارة ملاكي في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 9 أشخاص، بينهم 7 أطفال في حادث مروري، اليوم الأحد، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 9 مصابين لمستشفى الخارجة العام في حادث مروري.

وتبين انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 70 بمنطقة النقب الحدودية بطريق الخارجة- أسيوط، أسفر عن إصابة 9 أشخاص بينهم 7 أطفال وهم: محمود مصطفي محمد، 8 أعوام، وأشقائه الثلاثة مريم، 4 أعوام، ومحمد 10 أعوام، ومروان 4 أعوام، ومحمد حسن أحمد عيد، 5 أعوام، واشقائه أحمد 8 أعوام، وحبيبة 9 أعوام، منى جميل إسماعيل 30 عام، وبسمة محمود رشوان 31 عام، وكلهم مصابون بكدمات وسحجات وجروح متفرقة وتم تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.