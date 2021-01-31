شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل عام مطرانية كفرالشيخ: السماح بأداء الصلاة بالكنائس بربع طاقتها بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال القمص بطرس بطرس بسطروس، وكيل عام مطرانية كفرالشيخ ودمياط وديرالقديسة دميانة، الأحد، إنه تم السماح بأداء الصلاة بالكنائس من خلال ضوابط يتم الإلتزام بها حفاظًا على المصلين من الإصابة بكورونا.

وأوضح وكيل عام مطرانية كفرالشيخ ودمياط وديرالقديسة دميانة في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه يكون عدد المصلين ربع العدد المحدد لكل كنيسة، وأن يكون بكل دكه بالكنيسة مصل واحد، وذلك مع الالتزام بلبس الكمامات، ويتم خضوع المصلين قبل دخولهم الكنائس للكشف الخاص بذلك لبيان درجة حرارتها حفاظا على صحة وسلامة الآخرين.

وأضاف بأنه تم أداء الصلوات بجميع الكنائس بالمحافظة، أمس السبت، وفق تلك الضوابط، ودعا الله بأن تنكشف تلك الغمة عن البلاد، وأن يرفع الله عنا الوباء والغلاء.