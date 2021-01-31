شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم المنوفية تناقش مستجدات تدريب المعلمين على أهداف التنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم فى المنوفية ظهر اليوم اجتماعا مع موجهي عموم المواد الأساسية ومدير إدارة التدريب بالمديرية ومسئول الأمن بالديوان .

تناول الاجتماع مناقشة آخر المستجدات حول تدريب المعلمين على أهداف التنمية المستدامة وعرض تقرير عن التدريبات خلال الفترة السابقة وتم عرض خطة التدريب الخاصة بالمواد والمستهدف منها وأهم السلبيات والإيجابيات التي تم رصدها أثناء التدريب من أجل تلافي السلبيات لتطوير هذه التدريبات من واقع احتياجات المعلمين .