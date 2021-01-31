البابا تواضروس يلتقي كاهن كنيسة مارجرجس بكندا في وادى النطرون (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي أحدث أديرة وادي النطرون، القس چورچ ميخائيل، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس والقديس الأنبا أنطونيوس، أوتاوا كندا.

وفى سياق متصل، ترأس الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، القداس الإلهي، اليوم الأحد، في كنيسة الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، إيذانًا ببدء الاحتفال الذي تقيمه الكلية اليوم بالذكرى الـ ١٦٠ لنياحة البابا كيرلس الرابع الشهير بـ«أبي الإصلاح القبطي»، والذكرى الـ ٦٠ لافتتاح مبناها الحالي.

وشارك في الصلاة صاحبا النيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي ووكيل الإكليريكية بالأنبا رويس، وعدد من الآباء الكهنة، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الإكليريكية.

البابا تواضروس يلتقى كاهن كنيسة مارجرجس بكندا فى وادى النطرون (صور)

البابا تواضروس يلتقى كاهن كنيسة مارجرجس بكندا فى وادى النطرون (صور)

البابا تواضروس يلتقى كاهن كنيسة مارجرجس بكندا فى وادى النطرون (صور)