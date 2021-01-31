«حماية الشواطئ»: حلول عاجلة لتقليل «دوامات الموت» بشاطئ النخيل في الإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس مدحت حنا، رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في وزارة الموارد المائية والري، أن الهيئة تبحث حالياً مع معهد الهيدروليكا التابع للمركز القومي لبحوث المياه وكلية الهندسة بجامعة الاسكندرية، تنفيذ مقترحات عاجلة لتقليل التيارات البحرية الشديدة والمعروفة بـ«دوامات الموت» في شاطئ النخيل، المستغل من قبل جمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناء والاسكان، وتحجيم ظاهرة الغرق المستمر من قبل المصطافين كل عام.

وأوضح «حنا»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» الأحد، أنه عقد اجتماعاً ضم مسئولين من معهد الهيدروليكا، وكلية الهندسة في جامعة الاسكندرية، لبحث إيجاد الحلول المناسبة لتقليل الدوامات الخطرة، مشيرا إلى أنه سيتم عرض توصيات الاجتماع بعد مناقشات متداولة من جميع الأطراف على الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري.

وأشار إلى أن الاجتماع خلص إلى عدد من التوصيات، من بينها إقامة حواجز غاطسة حديثة خاصة وان الموجودة من التسعينيات لتقليل الدوامات البحرية وكسر حدة التيارات، أو معالجة الحواجز الحالية من خلال ادخال اساليب تدعيمية هندسية حديثة وعمل تكريك للمنطقة، أو عمل رؤوس خرسانية حامية بين المنطقتين شرق وغرب المنطقة الشاطئية للشاطئ.

وكلف «حنا» متخصصين من الهيئة وكلية الهندسة في جامعة الاسكندرية ومعهد الهيدروليكا بالمركز القومي لبحوث المياه، لإعداد تصميمات هندسية حديثة لتقليل خطورة الأمواج والدوامات البحرية المائية في شاطئ النخيل، خاصة بعد تكرار حوادث الغرق بين المصطافين نتيجة كثرة الدوامات والأمواج العاتية في الشاطئ.

وأوضح أن الهيئة أنهت الرفع المساحي الشامل لمنطقة الشاطئ بطول 2 كليو متر، وهي الخطوة الأولى التي تسبق تنفيذ الحواجز الغاطسة لتكسير الأمواج وتقليل خطورة الدوامات البحرية.

ولفت إلى أن الحواجز ستكون على بعد 250 إلى 300 متر من الشاطئ داخل البحر، على ان تتحمل تكلفتها أما محافظة الاسكندرية أو جمعية 6 أكتوبر المسؤولة عن إدارة شاطئ النخيل.

وكان المجلس التنفيذي لمحافظة الاسكندرية، برئاسة اللواء محمد الشريف المحافظ، وافق على اعتماد البروتوكول المبرم بين محافظة الإسكندرية وجمعية ٦ أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان بشأن استغلال المساحة الشاطئية لشاطئ النخيل لمدة خمس سنوات بقيمة استغلال قدرها ثمانية ونصف مليون جنيه تزداد ١٠٪ كل عام في خطوة تعد انفراجه في حل أزمة الشاطئ وحوادث الغرق المتكررة كل عام.

وقال محافظ الإسكندرية، أن البروتوكول المبرم مع مجلس إدارة جمعية ٦ أكتوبر الجديد، لاستغلال شاطئ النخيل، قد حقق زيادة في قيمته أضعاف عما سبق في السنوات الماضية لتعظيم موارد المحافظة، مؤكدا أن الجمعية ستكون مسئولة مسئولية كاملة عن إدارة الشاطئ فضلا عن أنها ستكون المسئولة عن إنشاء وتمويل حواجز الأمواج بالشاطئ، كما أنها مسؤولة عن تعيين شركة الإنقاذ بالشاطئ.

"حماية الشواطئ": حلول عاجلة لتقليل "دوامات الموت" بشاطئ النخيل فى الإسكندرية (صور)

"حماية الشواطئ": حلول عاجلة لتقليل "دوامات الموت" بشاطئ النخيل فى الإسكندرية (صور)

"حماية الشواطئ": حلول عاجلة لتقليل "دوامات الموت" بشاطئ النخيل فى الإسكندرية (صور)

"حماية الشواطئ": حلول عاجلة لتقليل "دوامات الموت" بشاطئ النخيل فى الإسكندرية (صور)

"حماية الشواطئ": حلول عاجلة لتقليل "دوامات الموت" بشاطئ النخيل فى الإسكندرية (صور)

"حماية الشواطئ": حلول عاجلة لتقليل "دوامات الموت" بشاطئ النخيل فى الإسكندرية (صور)

"حماية الشواطئ": حلول عاجلة لتقليل "دوامات الموت" بشاطئ النخيل فى الإسكندرية (صور)