شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة سوهاج»: تطعيم 803 أفراد بالأطقم الطبية باللقاح المضاد لفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، أعمال تطعيم الفرق الطبية باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حيث تستهدف الحملات تطعيم 803 فرد بالأطقم الطبية من خلال 1606 جرعة لقاح حصلت عليها المديرية كدفعة أولى، وجرت أعمال التطعيم للفرق الطبية بالمستشفيات التي بها وحدات للعزل لعلاج الإصابة بفيروس كورونا فضلا عن الفرق الطبية بمستشفى الهلال للتأمين الصحي.

ومن جانبه تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، مستشفى المراغة المركزي، ترافقه اللجنة المشكلة بقرار من المحافظ طارق الفقي، للمرور على المستشفيات، والتأكد من استعداداتها بالأماكن المجهزة للعزل، واستقبال حالات الإصابة بفيروس «كورونا».

وأكد نائب محافظ سوهاج، خلال الجولة التفقدية التي رافقه فيها مديري الإدارات الصحية، ومسئولي التفتيش المالي والإداري بالصحة، وديوان عام المحافظة- أن الجولة التفقدية للمستشفى جاءت للوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية، واستعداد المستشفيات بأدوات الوقاية والحماية وخاصة للأطقم الطبية والمصابين بفيروس «كورونا»، والتأكد من انتظام سير العمل ومستوى النظافة بالمستشفيات، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

وقال القاضي، أنه تفقد أقسام المستشفى المختلفة والتي شملت «الاستقبال، ووحدة الغسيل الكلوي، والصيدلية، وبنك الدم»، لافتا إلى أنه وجه برفع مستوى النظافة، والقيام بأعمال التطهير والرش وتعقيم الممرات بالمستشفى، والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.