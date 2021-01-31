شكرا لقرائتكم خبر عن «المهندسين» بالإسكندرية تشارك في الجمعية العمومية لشعبتي الميكانيكا والكهرباء بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك وفد من نقابة المهندسين بالإسكندرية في الجمعية العمومية للشعب التي انعقدت بالنقابة العامة بالقاهرة.

وقال المهندس وليد ماضي، رئيس لجنة الرحلات بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن النقابة قامت بتجهيز أتوبيسات مجهزة لنقل المهندسين أعضاء الجمعية العمومية من الإسكندرية للمشاركة في الجمعية العمومية للشعب بالنقابة العامة تسهيلا عليهم.

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل الأتوبيسات وأثناء سفر المهندسين وذلك حرصا على سلامة المهندسين، مشيرًا إلى أن النقابة على استعداد لنقل المهندسين بالمجان في للمشاركة في الجمعية العمومية للشعب بالنقابة العامة إيمانًا بدور نقابة المهندسين بالإسكندرية لمساعدة الأعضاء.

بأتوبيسات مجانية .." مهندسين الإسكندرية" تشارك فى الجمعية العمومية لشعبتى الميكانيكا والكهرباء