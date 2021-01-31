شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة لفحص وتقييم ملفات المتقدمات لمسابقة الأم المثالية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت حنان حسن، رئيس وحدة تكافؤ الفرص في ديوان عام شمال سيناء، عن تشكيل لجنة لفحص وتقييم ملفات المتقدمات لمسابقة الأم المثالية بشمال سيناء لعام 2021.

وأكدت حسن على أن اللجنة برئاسة محمد السيد عبدالعال، مدير عام الإدارة المالية بديوان عام المحافظة، وعضوية كلا من رئيس الوحدة ومسئول العلاقات العامة والإعلام والموازنة والمعلومات والموارد البشرية .

أشارت حسن إلى أن مهمة اللجنة فحص وتقييم ملفات السيدات المتقدمات لمسابقة الام المثالية بديوان عام المحافظة ومجالس المدن، لاختيار عدد 7 امهات مثاليات طبقًا للشروط المعلن عنها، وبعد انتهاء تلقي الطلبات.

لفتت حسن إلى تحديد موعد لتكريم الأمهات المثاليات في شهر مارس القادم بعد العرض على اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

يذكر أن وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة شمال سيناء، اعلنت عن مسابقة للأم المثالية من العاملات في الديوان العام ومجالس المدن، وذلك تحت رعاية كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.