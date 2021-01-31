شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الأحد وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 2.75 جنيه للكيلو، والبطاطس بـ 3 جنيهات، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 6 جنيه للكيلو، والجزر 5.5 جنيهات، والخيار 5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 3.5جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 5.5جنيه للكيلوجرام.
-الباذنجان الأبيض 7 جنيهات
- الفلفل البلدى بـ 5 والفلفل الرومى 5.5 والفلفل الألوان 18.5 والليمون 17 جنيه.
-الفاصوليا الخضراء 9 جنيه.
-التفاح السكرى 25 جنيها
- كانتلوب " أناناس" بـ 6
- الموز البلدى 10.5 جنيه.
- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى 25 جنيها.
- الباذنجان الأبيض 5.5 جنيه
-البسلة 8 جنيهات