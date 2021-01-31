شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 5 ساعات بسبب أعمال غسيل الشبكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة مساء يوم الاثنين الموافق 2021/2/1 وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.