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انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 5 ساعات بسبب أعمال غسيل الشبكات

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة مساء يوم الاثنين الموافق 2021/2/1 وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

 

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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