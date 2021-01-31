شكرا لقرائتكم خبر عن وقف عمليات الإطفاء بسبب توصية لجنة هندسية لمنع سقوط عقار فيصل المحترق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر أمنى، أنه تم إيقاف عمليات الإطفاء لعقار اشتعل به حريق في منطقة فيصل بشكل مؤقت، بعدما تم استدعاء لجنة من كلية الهندسة التي أمرت بوقف عمليات الإخماد، خشية انفجار عواميد المسلح نتيجة اصطدام النار مع مضخات المياه، ما قد يؤدي لكارثة، لحين انخفاض معدل النيران بالمكان.

وأضاف المصدر، أن البدورم المتواجد بالطابق الأرضى، يتم مكافحته من الخارج، نظرا لعدم وجود أى نوافذ يتم من خلالها عمليات الإطفاء، وأوصت اللجنة بأنه فى حالة عدم انهيار العقار يجب إزالته بالكامل نظرا لأنه مخالف.

وكان حريق هائل اندلع داخل مصنع ومخزن أحذية مكون من 3 طوابق " أرضى وطابق أول وثانى" بشارع المطبعة بمنطقة فيصل ، وانتقل رجال الحماية المدنية للمكان لمحاولة إخماد الحريق.



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل ومصنع مخزن أحذية على مساحة 1000 متر لعقار بمنطقة فيصل وعلى الفور انتقل اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية الى المكان وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده لمحاولة إخماد الحريق.

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