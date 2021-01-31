شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة الموانئ البرية والربط مع دول الجوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير النقل كامل الوزير ، أن الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة لتطوير الموانئ البرية والجافة ، مشيرا الى أنه تم عداد مخطط شامل لإنشاء عدد 13 ميناء جاف ومركز لوجستي علي مستوي الجمهورية فى مدن ( السادس من أكتوبر – العاشر من رمضان – برج العرب الجديدة – دمياط الجديدة – بني سويف الجديدة- سوهاج الجديدة- السادات – الطور – السلوم – قسطل – ارقين ) بهدف تيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية ودعم الاقتصاد القومي المصري ومنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحقيق التكامل بين وسائل النقل .

وقال الوزير ، فى الجلسة العامة لمجلس النواب ، اليوم الأحد ، تم التخطيط لتنفيذ مشروعات بإجمالى عــدد (35) مشروع وبإجمالى تكلفة ( 15) مليار جنيه . وتم الانتهاء من تنفيذ عدد (9) مشروعات بإجمالى تكلفة 300 مليون جنيه ومن أهمها :إنشاء ميناء قسطل البرى بتكلفة 79 مليون جنيه وإنشاء ميناء أرقين البرى بتكلفة 93 مليون جنيه ورفع كفاءة وتطوير ميناء طابا البرى بتكلفة 40 مليون جنيه.

وأضاف وزير النقل ، جارى تنفيذ عدد (20) مشروع بإجمالى تكلفة 5.7 مليار جنيه ومن أهمها :إنشاء أول ميناء جاف بمصر بمدينة السادس من أكتوبر علي مساحة 100 فدان بتكلفة 2,750 مليار جنيه وأيضاً التطوير الشامل لميناء السلوم البري بتكلفة 1.650 مليار جنيه وميكنة التحصيل الكترونياً لموانئ ( طابا – أرقين – قسطل ) بتكلفة 20 مليون جنيه وتوريد أجهزة أمنية لتأمين الموانئ بتكلفة 491 مليون جنيه ، لافتا الى أنه من المخطط بدء تنفيذ عدد (6) مشروعات بإجمالى تكلفة 9 مليار جنيه ومن أهمها :مشروع إنشاء ميناء جاف بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة حوالي 3,5 مليار جنيه وإنشاء عدد 2 مركز لوجيستى فى قسطل وأرقين على مساحة 238 فدان لكل مركز بتكلفة 5 مليار جنية وإنشاء محطات طاقة شمسية لتغذية ميناء قسطل البرى وميناء أرقين البرى بتكلفة 14 مليون جنية وأيضاً تحديث انظمة المراقبة بالموانئ البرية بتكلفة 40 مليون جنيه .