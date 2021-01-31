شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يبحث أمور الخدمة فى كندا مع كاهن بالكنيسة القبطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بالمقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، القس جورج ميخائيل كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس والقديس الأنبا أنطونيوس، أوتاوا كندا، لبحث الأمور الرعوية والخدمة.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، الجمعة الماضي، الراهب القمص بيسنتى الأنبا بيشوى أحد كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى دولة قطر، والراهب القس أثناسيوس آفا مرقس كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى دولة جنوب السودان، الذى قدم تقريرًا عن أنشطة الكنيسة الاجتماعية والروحية هناك.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، بالذكرى 160 لرحيل البابا كيرلس الرابع، وقد تحدث البابا تواضروس الثانى، فى فيديو بثته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد،عن دور البابا كيرلس الرابع البطريرك 110 فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والملقب بـ"أبو الإصلاح"، قائلا:" يكفى أن البابا كيرلس الرابع حمل لقب "أب الإصلاح"، وهو إنسان نقى ترهبن فى دير الأنبا أنطونيوس وبعد سنوات قليلة جدا اختير لربيطة الدير امتاز بالحكمة والرصانة والروحانية والمحبة للجميع، وخدم ككاهن فى فترات وأرسل إلى إثيوبيا لحل مشكلات هناك بين مصر وإثيوبيا باعتبار انها ككنيسة كانت تابعة للكنيسة القبطية وقضى سنة ونجح فى هذه المهمة ورجع لخدمته، ومن أهم أعماله استقبال المطبعة فالمطبعة فى الكنيسة كانت بعد المطبعة الأميرية وأنشأ مدرسة للبنات ومدارس فنية صناعية ورغم سنوات حبريته- عهده- قليلة إلا أنه عمل نوع من النهضة المتميزة فى الكنيسة وبعد خدمته اختاره الله فى سن صغيرة وأعماله وسرته باقية ونحتفل بـ 160 سنة على نياحته – وفاته- ونحتفل أيضا على مرور 60 سنة على إنشاء مبنى الكلية الإكليريكية فى الأنبا رويس.