شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان يفتتح عيادة بمنطقة المحروسة لتوفير الخدمات مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى عيادة للصندوق بمنطقة المحروسة لتقديم خدمات المشورة والدعم النفسى كذلك توفير الخدمات العلاجية لأى حالة إدمان مجانا من خلال الخط الساخن “16023” مع متابعة أى حالة إدمان بمجرد تحويلها الى احدى المراكز الشريكة مع الخط الساخن لتلقى العلاج وحتى التعافى وتقديم أوجه الرعاية الكاملة للمرضى ،تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات".

حضر الافتتاح كل من كل من إبراهيم صابر خليل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية وأسامة عبد السلام رئيس جهاز المحروسة والكوادر التطوعية لدى الصندوق من ابناء منطقة المحروسة .

وحرص "عثمان" على عقد اجتماع مع الكوادر التطوعية من أهالى منطقة المحروسة ومتطوعى الصندوق استعرض فيه أهمية دورهم فى تنفيذ حملة الزيارات المنزلية لتوعية الأسر بأضرار تعاطى المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان " 16023 " لتقديم الخدمات العلاجية مجانا.

كما دشن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى مبادرة لتوعية الأسر بمنطقة المحروسة بخطورة مشكلة المخدرات فى ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بمشاركة كوادر تطوعية من أهالى المنطقة بعد تدريبهم على اكتساب المهارات الحياتية لتنفيذ مبادرات التوعية بالتعاون مع متطوعى الصندوق.

وأكد عمرو عثمان، أن المبادرة تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطى المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو مؤسسات خالية من المخدرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بمنطقة المحروسة، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادى لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعى، لافتا الى أن هذه المبادرة تتضمن كافة المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" على المستوى القومي، وسبق واستهدفت فى المرحلة الأولى مناطق حى الأسمرات وروضة السيدة وحاليا منطقة المحروسة وقريبا بشائر الخير، وأن من ضمن المبادرة تنفيذ برنامج لرفع وعى جميع طلاب المدارس بهذه المناطق أثناء فتره الدراسة بخطورة القضية وبناء مهارتهم الحياتية للتمكين من رفض تعاطى المخدرات.

وأضاف عثمان، أنه سيتم تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء كوادر مجتمعية تطوعية من شباب منطقة المحروسة، بجانب إطلاق دورى رياضى بين الشباب بشكل سنوى تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"، كما سيتم تنفيذ قوافل توعوية باستخدام وحدات متنقلة تستهدف التجمعات الشبابية والأسرية بأنشطة فنية وترفيهية وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الأسرية من أجل الوقاية من تعاطى المخدرات بجانب تنفيذ حملات طرق الأبواب تستهدف توعية الأسر بخطورة مشكلة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.