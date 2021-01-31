شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الشراء الموحد تؤكد وصول 50 ألف جرعة من لقاح كرونا لشركة استرازينكا لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد و التموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية عن وصول 50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا أوكسفورد بمطار القاهرة صباح اليوم الأحد فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولى، إن أولى دفعات لقاح "أسترازينيكا - أوكسفورد" الهندى الخاص بفيروس كورونا، وصلت قادمة من الهند، على متن رحلة الخطوط الجوية الإماراتية رقم EK927 وهى رحلة ركاب، حيث تزن 198 كيلو وتشتمل على 50 ألف شحنة قادمة لصالح هيئة الشراء الموحد، وتحتاج الشحنة درجة حرارة ما بين 15 إلى 25 درجة مئوية لنقلها وتخزينها.

وكانت هيئة الدواء المصرية أعلنت منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كوفيشيلد/استرازينيكا"، حيث أكد الدكتور على الغمراوى، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة رخصت أمس الاستخدام الطارئ للقاح كوفيشيلد "إنتاج شركة serum institute الهندية"، والتى تعاقدت على نقل تكنولوجيا صناعة اللقاح من شركة استرازينيكا البريطانية، وذلك بعد مروره بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.

ومن جانبه، صرح الدكتور محمود ياسين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية، أن هذا اللقاح يعتبر ثانى لقاح يحصل على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية بعد لقاح "سينوفارم"، وأن هيئة الدواء تعكف حالياً على دراسة وتقييم باقى اللقاحات.