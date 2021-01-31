شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حى الدقى يرصد أعمال بناء مخالف ويحيل صاحبها للنيابة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد حى الدقى برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، أعمال بناء مخالف في العقار رقم 39 شارع مصدق، وذلك بمخالفة الرسومات الهندسية بصب المناور لزيادة النسبة البنائية وكذا تقفيل غرف الخدمات لتحويلها الى شقق سكنية ، وتم ضبط مشرف الأعمال بالتنسيق مع شرطة المرافق وجارى العرض على النيابة من قسم شرطة الدقى، بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

كما رصد حى الدقى أعمال بناء مخالف بعقار بشارع نادى الصيد، عبارة عن صب مناور، وتم ضبط المشرف على الأعمال وتحويله لجهات التحقيق، وذلك بالتعاون مع قسم شرطة الدقى والتحفظ على أدوات البناء، كما قام الحى بمتابعة أعمال النظافة وتجريد ورفع الأتربة من شوارع " إيران والتحرير والسودان والمساحة وشارع المدارس ومنصور مهران والكشافة وميدان الدقي.

وفى السياق شنت أحياء ومدن محافظة الجيزة حملات مكثفة على مدار اليوم، لرفع كفاءة الطرق وكافة أوجه الأشغال من الطريق العام، نفذت أحياء ومراكز محافظة الجيزة حملات لإعادة الانضباط بالشارع ومواجهة البناء المخالف، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتابع حى العمرانية أعمال التوسعة والتطوير بشارع ترعة الزمر، إضافة إلى تركيب بلدورات من شارع الجزائر حتى شارع ناصر بالعمرانية الشرقية، وذلك بالجهة الشرقية من المحور تمهيدا للبدء فى أعمال الرصف.

وفى حى العجوزة جارى العمل على رصف الطبقة السطحية بشارع جزيرة العرب ضمن خطة المحافظة فى تطوير ورصف المحاور والشوارع الرئيسية.