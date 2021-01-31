شكرا لقرائتكم خبر عن ‎التأمينات تبدأ غدا صرف معاشات شهر فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الهيئة العامة للتأمينات لصرف معاشات فبراير اعتبارا من غد الاثنين، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر صرف المعاشات وفق جداول منظمة منعا للتكدس أمام منافذ الهيئة كما حدث خلال الأشهر المقبلة.

‎على جانب آخر، تتابع غرفة عمليات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، حيث يتم الصرف بانتظام بجانب ايضا الاستمرار فى معاشات يناير الجارى وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

‎وتتضمن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات بالإضافة إلى الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه منهم ما يقرب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير و 7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس مع الإتاحة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت " ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى والمقدر عددها 12 ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية، اعتبارا من 1 فبراير .

وأجاز قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، لمستحقى المعاش فى حالة وفاة صاحب المعاش والمؤمن عليه، مثل الأرامل والوالدين والأبناء وغيرهم، الحق فى الجمع بين أكثر من معاش، أو بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية قواعد وشروط للجمع بين أكثر من معاش، أو المعاش والدخل من عمل أو مهنة، بالنسبة للمستحقين للمعاش فى حالة وفاة صاحب المعاش والمؤمن عليه، وهم (الأرملة، الأخوة، الأخوات، الأبناء، الوالدين).