شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تطالب المدارس بمراجعة البنية التكنولوجية استعدادا للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات التعليمية بالانتهاء من تسجيل ومراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بتجهيز البنية التكنولوجية بالمدارس الثانوية والمبانى المدرسية والمبانى الملحقة وتسجيل أعداد الحجرات وحالتها من حيث الدقة والمكونات، ونقل الطلاب من المدارس التي صدر لها قرار إزالة أو صيانة إلى مدارس أخرى، وإنشاء مدرسة ثانوى عام جديدة للمدارس المستضافة على مدارس إعدادى أو الفصول الملحقة بمدارس أخرى واستيفاء واعتماد الاستمارة من المدرسة والإدارة بعد طباعتها ورفعها لمدير مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم فى خطاب لها تم إرساله للمديريات: فى إطار بدء الاستعدادات لإجراء امتحانات النقل وشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الجارى والإجراءات التى تم اتخاذها بشأن أعمال تجهيز البنية التكنولوجية بالمدارس الثانوية بالمديريات، يتم التنبيه على المدارس الثانوي العام بسرعة الانتهاء من تسجيل ومراجعه وتدقيق البيانات الخاصة بتجهيز البنية التكنولوجية بها.

وتابعت وزارة التربية والتعليم: أنه يتم استيفاء البيان الخاص بحجم الأعطال بكل مكون من مكونات البنية التكنولوجية بالمدارس وكذلك البيانات الخاصة بالمباني المدرسية والمباني الملحقة من خلال التطبيق الإلكتروني المعد لذلك والمتاح على بوابة خدمات وزارة التربية والتعليم.