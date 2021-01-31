تكليف إيمان فاروق مديرًا عامًا للإدارة العامة للأزمات والكوارث بالأوقاف

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تكليف المهندسة إيمان فاروق على محمد بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتوظيف الأمثل لطاقات جميع العاملين بالوزارة، وفى ضوء عملية التحديث والرقمنة والتطوير المؤسسى، وتطبيقًا لاعتماد الهيكل الإدارى والتنظيمى الجديد للوزارة، وإيمانًا بإعطاء المرأة حقها على قدم المساواة مع زملائها بالعمل.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر تكليف هبة أحمد بيومى إبراهيم بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لإدارة تنمية المواهب بالإدارة المركزية للموارد البشرية، كما اعتمد نتيجة لجان المقابلات لتولى مهام الإدارة الإشراقية بديوان عام وزارة الأوقاف، وشمل ذلك تكليف 4 سيدات جدد لتولى مهام أربع إدارات إشرافية بالإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف.

والسيدات هن: هدى جمال الدين محمد بالدرجة الوظيفية الأولى (ب) لتولى مهام إدارة الحجج والسجلات بالإدارة العامة للأملاك، سهير عدلى عبد الحميد بالدرجة الوظيفية الأولى (ب) لتولى مهام إدارة القرض الحسن بالإدارة العامة للبر، وغادة حسن محمد هاشم بالدرجة الوظيفية الأولى (ب) لتولى مهام إدارة حصر الأملاك بالإدارة العامة للأملاك، وسحر محمد عبدون بالدرجة الوظيفية الأولى (ب) لتولى مهام إدارة الخبراء والمحاسبة بالإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة.