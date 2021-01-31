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رئيس جامعة الأزهر يفتتح سكن الأطباء بمستشفى الحسين بسعة 250 سريرا

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القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، والدكتور خيرى عبد الحميد،  وكيل الكلية، والدكتور أحمد عبد الجليل، مدير عام المستشفى، ونواب مدير المستشفى؛ سكن الأطباء بمستشفى الحسين الجامعى، وتفقدوا التجديدات التى شيدت فى صرح من صروح الطب بجامعة الأزهر، والتى تضمنت افتتاح سكن الأطباء بسعة 250 سريرًا؛ لخدمة الأطباء المقيمين، إضافة لأطباء الامتياز، كما تفقد رئيس الجامعة ومرافقوه تطويرات مدرجات مستشفى الحسين الجامعى، والتى تقام بها المؤتمرات والندوات العلمية، إضافة إلى استيعابها لمناقشات الرسائل العلمية (ماجستير - دكتوراه) كما تفقد أيضًا التطويرات التى شهدتها أقسام الرعاية المجمعة، وتطويرات قسم القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى تجديدات قسم طب وجراحة العيون.

 

 وفى ختام جولته أشاد رئيس الجامعة بجهود الطواقم الطبية فى مستشفيات جامعة الأزهر، والتى تتصدى بكل قوة وشجاعة لمواجهة جائحة فيروس ، وطالبهم بالحفاظ على هذا المستوى المتميز فى الأداء، وخدمة المرضى فى مختلف محافظات الجمهورية؛ فى القاهرة ودمياط وأسيوط، مؤكدًا على أن هذه الجهود التى يبذلها أطباء جامعة الأزهر سوف يسطرها التاريخ بحروف من نور.

 

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رئيس جامعة الأزهر يفتتح سكن الاطباء بمستشفى الحسين

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سكن الاطباء بمستشفى الحسين الجامعى

 

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رئيس جامعة الازهر يفتتح سكن الاطباء

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جولة رئيس جامعة الأزهر بالمستشفيات الجامعية

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سكن الأطباء

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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