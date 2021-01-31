شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جدول أعمال المجمع المقدس.. والبابا يرسم أساقفة جدد بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل ”الخليج 365” على جدول أعمال المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، المقرر انعقاده 1 مارس المقبل، وأيضا جدول أعمال قداسة البابا تواضروس الثانى، خلال الشهر ذاته والذى يتضمن ترأسه لطقس إعداد زيت الميرون المقدس ورسامة أساقفة جدد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يكون يوم الاثنين 1 مارس المقبل، أول اجتماعات المجمع المقدس، وتنعقد اللجان الفرعية بالمجمع المقدس على مدار ثلاثة أيام وهم 9 لجان بخلاف اللجنة الدائمة، ويوم الخميس 4 مارس الاجتماع الرسمى بالمقر البابوى بدير الأنبا بيشوى، وسوف يكون الموضوع الرئيسى للمجمع المقدس هذا العام هو "كيف كل لجنة تستفيد وتتكيف مع فيروس كورونا؟ والاستفادة التى تقدمها الكنيسة للشعب".

والسبت 6 مارس والأحد 7 مارس سوف يترأس قداسة البابا تواضروس رسامات أساقفة جدد وتجليس أساقفة أخرى، ومن المقرر أن تكون بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

والاثنين 8 مارس، سيكون ذكرى مرور عام على نياحة – وفاة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، فسوف يكون قداس للذكرى بالدير، والثلاثاء 9 مارس، سوف تحتفل الكنيسة باليوبيل الذهبى لنياحة البابا كيرلس السادس، وسيكون هناك قداسا لأعضاء المجمع المقدس كافة بدير مار مينا بكينج مريوط.

ويوم الأربعاء 10 مارس، والخميس 11 مارس سيترأس البابا تواضروس الثانى، يترأس طقس إعداد الميرون بدير الأنبا بيشوى، بعدما أتم إعداده أخر مرة عام 2017 وكانت المرة الـ39 فى تاريخ الكنيسة.