شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يشرح دور البطريرك 110 فى إصلاح الكنيسة وعلاقته بإثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث البابا تواضروس الثانى، عن دور البابا كيرلس الرابع البطريرك 110 فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والملقب بـ"أبو الإصلاح"، فى ذكرى الاحتفال اليوم بمرور 160 عاما على رحيله.

وقال البابا فى فيديو بثته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، يكفى أن البابا كيرلس الرابع حمل لقب "أب الإصلاح"، وهو إنسان نقى ترهبن فى دير الأنبا أنطونيوس وبعد سنوات قليلة جدا اختير لربيطة الدير امتاز بالحكمة والرصانة والروحانية والمحبة للجميع، وخدم ككاهن فى فترات وأرسل إلى إثيوبيا لحل مشكلات هناك بين مصر وإثيوبيا باعتبار انها ككنيسة كانت تابعة للكنيسة القبطية وقضى سنة ونجح فى هذه المهمة ورجع لخدمته.

وتابع البابا تواضروس، وبعد فترة تنيح البابا السابق 109 وتم البحث من يختار البابا بعده وانقسم الأقباط لفريقين فريق مؤيد لاختيار أبونا داؤد الأنطونى وفريق لا يريد فلحل المشكلة تم رسامته مطران عام وبدأ يخدم بكل اجتهاد وأمانة وإخلاص وبعد شهور تم رسامته كأب بطريرك للكنيسة وصار هو البطريرك 110 وأصبح البابا كيرلس الرابع وفى حبريته سافر مرة أخرى لإثيوبيا.

واستطرد البابا، ومن أهم أعماله استقبال المطبعة فالمطبعة فى الكنيسة كانت بعد المطبعة الأميرية وأنشأ مدرسة للبنات ومدارس فنية صناعية ورغم سنوات حبريته قليلة إلا أنه عمل نوع من النهضة المتميزة فى الكنيسة وبعد خدمته اختاره الله فى سن صغيرة وأعماله وسرته باقية ونحتفل بـ 160 سنة على نياحته – وفاته- ونحتفل أيضا على مرور 60 سنة على إنشاء مبنى الكلية الإكليريكية فى الأنبا رويس.