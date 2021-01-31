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شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ رمضان عبد المعز يتحدث عن حكم الزكاة للمتضررين من الحجر الصحى وأفضل دعاء والان مع تفاصيل الخبر
الشيخ رمضان عبد المعز
وأضاف الشيخ رمضان عبد المعز، فى تصريحات تليفزيونية، أن الصحابة بايعوا النبي في بيعة الرضوان، وسميت بذلك لكثرة الرضا فيها لأن الله رضى عنهم في هذه البيعة، وكان وقت هذه البيعة وقت حزن للصحابة بسبب منعهم من دخول مكة.
الشيخ رمضان عبد المعز
وأشار الشيخ رمضان عبد المعز، إلى أننا علينا أن نحسن الظن بالله ، فإن العطايا على متن البلايا، والعسر يأتي معه على الأقل يسرين، وأعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب، منوها أنه لابد من وقوع الكرب حتى نرزق بالفرج.
الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز يتسائل: تصلي وتشتم وتكذب أين الصلاة
قال الشيخ رمضان عبد المعز ، إن بعض الناس تصلي الصلوات الخمسة وتخرج من المسجد بعد الصلاة لتكذب، والبعض يقوم بفعل غريب وهو في المسجد حيث يفتح الفيس بوك ويعمل مشاركة لشيءغلط، مضيفا : تصلي وتشتم أين الصلاة.
وأضاف الشيخ رمضان عبد المعز : كيف تصلي وتؤذي الناس وتقول سبحان ربي الأعلى وتتعالى على الناس .
الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز : الصلاة مصدر الراحة
وتابع الشيخ رمضان عبد المعز: حال عدم الراحة نلجأ إلى الصلاة مصدر الراحة.
الشيخ رمضان عبد المعز : المتقين يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم
وقال الشيخ رمضان عبد المعز، إن المتقين من يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وأضاف الشيخ رمضان عبد المعز ، أن الإيمان بالغيب هو ماغاب واستتر مثل البعث والحساب والقبر والملائكة الأمور التي لا ندركها بحواسنا، ولذلك يطلق عليها الغيبيات والسمعيات.
وتابع الشيخ رمضان عبد المعز: النبي هو من قال إن هناك بعثًا وقال تعالى " وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا.