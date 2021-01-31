الشيخ رمضان عبد المعز يتحدث عن حكم الزكاة للمتضررين من الحجر الصحى وأفضل دعاء

القاهرة - سامية سيد - تحدث الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، عن أفضل دعاء يدعو به المسلم لأخيه المسلم، وهو "ربنا يرضى عنك"، وقال الشيخ رمضان عبد المعز، إن الله إذا رضى على عبد يسر له أمر دنياه وأمر أخراه، فالله تعالى يقول "لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ".



الشيخ رمضان عبد المعز

الشيخ رمضان عبد المعز يتحدث عن أفضل دعاء من المسلم لأخيه

وأضاف الشيخ رمضان عبد المعز، فى تصريحات تليفزيونية، أن الصحابة بايعوا النبي في بيعة الرضوان، وسميت بذلك لكثرة الرضا فيها لأن الله رضى عنهم في هذه البيعة، وكان وقت هذه البيعة وقت حزن للصحابة بسبب منعهم من دخول مكة.



الشيخ رمضان عبد المعز

الشيخ رمضان عبد المعز : العسر يأتي معه على الأقل يسرين

وأشار الشيخ رمضان عبد المعز، إلى أننا علينا أن نحسن الظن بالله ، فإن العطايا على متن البلايا، والعسر يأتي معه على الأقل يسرين، وأعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب، منوها أنه لابد من وقوع الكرب حتى نرزق بالفرج.



الشيخ رمضان عبد المعز

الشيخ رمضان عبد المعز يتسائل: تصلي وتشتم وتكذب أين الصلاة

قال الشيخ رمضان عبد المعز ، إن بعض الناس تصلي الصلوات الخمسة وتخرج من المسجد بعد الصلاة لتكذب، والبعض يقوم بفعل غريب وهو في المسجد حيث يفتح الفيس بوك ويعمل مشاركة لشيءغلط، مضيفا : تصلي وتشتم أين الصلاة.