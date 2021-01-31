شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: المنتدى الحضرى فرصة لتقديم تجربة مصر فى القضاء على العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت وزارة التنمية المحلية، الإجتماع التحضيرى الأول لإعداد ملف استضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشر لعام 2024 ( WUF2024 ) وذلك بمشاركة عدد من مسئولى وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والخارجية والهيئة العامة للتخطيط العمرانى والسيدة / رانيا هداية مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالقاهرة والدكتور عمرو لاشين مدير برنامج الحوكمة والسياسات الحضرية بالبرنامج.

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن هذه الاستضافة فرصة لتقدم مصر رؤيتها للتنمية الحضرية ونموذجها الفريد فى إدارة التكدس العمرانى داخل المدن ومواجهة العشوائيات والقضاء عليها وتخطيط المدن وانشاء العاصمة الادارية الجديدة والنهضة العمرانية التى حققتها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى .

وأضاف شعراوى أن هذا الملف والذى يجرى إعداده لتقديم خلال شهر مايو القادم سيكون نموذجاً لما يمكن أن تقدمه أفريقيا للعالم وما تقدمه مصر لمحيطها الإقليمى العربى والأفريقى فى مجال تحقيق التنمية الحضرية الشاملة .

وقال وزير التنمية المحلية فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه اللواء حمزة درويش رئيس قطاع مكتب الوزير، على وجود تنسيق وتعاون مستمر بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والخارجية والجهات المعنية الأخرى لتقديم ملف يليق بإسم الدولة المصرية وانجازاتها على صعيد التنمية الحضرية والتخطيط العمرانى بدعم ومساعدة فنية من مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية .

وشدد شعراوى على انفتاح الوزارة للتعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات الدولية العاملة فى مصر لتحقيق أهداف التنمية المحلية فى عدد من المجالات وتبادل الخبرات بما يساهم فى تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطن بالمحافظات.

وأكد الوزير على حرص مصر على إعداد وتقديم ملف يتميز بالدقة والاحترافية للفوز بهذا الحدث الهام خاصة مع الخبرات الكبيرة التى تمتلكها الدولة المصرية فى تنظيم واستضافة كبرى الأحداث والفاعليات الدولية والاقليمية فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والرياضية والتى كان آخرها استضافة بطولة كأس العالم لليد .

وقال اللواء محمود شعراوى إنه التقى مع ميمونة محمد شريف المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" على هامش الدورة العاشرة للمنتدى الحضرى العالمى والذى استضافته مدينة أبوظبى بالامارات العام الماضى، لافتاً إلى أنه بحث معها إمكانية التقدم بطلب للحصول على تنظيم المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشر عام 2024 فى مصر حيث أكدت ترحيبها للطلب، و أضاف شعراوى أنه قام ببحث هذا الموضوع مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان حيث تم إرسال خطاب مشترك إلى المنظمة الدولية لطلب الحصول على الاستضافة بعد موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء ولقد تم ذلك بدعم وتنسيق كامل مع وزارة الخارجية و السفارة المصرية فى نيروبى .

وقال وزير التنمية المحلية، إنه خلال مشاركته فى المنتدى الحضرى العالمى بالإمارات والذى شارك فيه نحو 14 ألف مشارك فى أبو ظبى العاشرة، كان واحداً من أنجح المؤتمرات وكان الحضور المصرى ممثلاً فى وزارة الإسكان والتنمية المحلية وعدد من السادة المحافظين , وبدعم من السفارة المصرية فى أبو ظبى حضوراً ملحوظاً ومرموقاً أِشادت به العديد من الأوساط، وشاركنا فى جلسات متنوعة أسهمت فى احاطة المجتمع الدولى والمؤتمر بالجهد المبذول فى هذا النشاط المتعدد للتنمية الحضرية، وهو ما كان محلاً من لتقدير المسئولين بالمنتدى و بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأضاف شعراوى أنه التقى أيضاً مع وزير التنمية الاماراتى فلاح محمد الاحبابي, والذى عبر عن دعمه الكامل لفكرة استضافة مصر لدورة الثانية العاشر لعام 2024, وقدم ملفاً متكاملاً عن استضافة أبو ظبى للدورة العاشرة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة بعض الشروط والقواعد الإجرائية والمبادئ الخاصة بإعداد ملف استضافة مصر والتى وردت إلى الوزارة من الجهة المنظمة لكى تسهم فى إعداد ملف استضافة مصر 2024 بشكل متكامل يجيب على كافة العناصر التى تم طرحها، فى إطار امتلاك مصر للعديد من المميزات التى تؤهلها للحصول على الاستضافة وعلى رأسها البنية التحتية والخبرات التنظيمية للمؤتمرات والفاعليات الدولية.

كما شهد اللقاء أيضاً استعراض بعض أسماء المدن المرشحة لاستضافة المنتدى العالمى والتى سيتم تحديدها خلال الاجتماعات المقبلة، وتم الاتفاق على ضرورة الالتزام على عقد اجتماعات متوالية للانتهاء من إعداد الملف المصرى .