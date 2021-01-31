شكرا لقرائتكم خبر عن "الرعاية الصحية" تكشف خريطة توزيع لقاح كورونا على الأطقم الطبية بالأقصر وبورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل، عن مستشفيات العزل المقرر بدء تطعيم الطواقم الطبية بلقاح كورونا فيها بمحافظتى الأقصر وبورسعيد حيث يتم بدء توفير الطعوم وتلقيها خلال الساعات المقبلة بمستشفيات العديسات بالأقصر، الحياة بورفؤاد والمبرة بمحافظة بورسعيد.

وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس الإدارة ومساعد وزيرة الصحة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إن الطعوم آمنة تمامًا، وتعطى حماية ووقاية لمتلقيها تتخطى الـ86 % كما ترفع قدرة الجسم على تكوين أجسام مضادة لفيروس كورونا المستجد بنسبة 99 % وتحمى من الدخول فى مضاعفات خطرة بنسبة كبيرة للغاية.

وقال الدكتور أحمد السبكى : نشكر القيادة السياسية على سرعة توفير اللقاحات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا للفئات الأولى بالتطعيم بما فيهم الطواقم الطبية بمستشفيات الأقصر، مثمنًا جهود الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان فى توفير كافة سبل الدعم لتوفير وبدء توزيع اللقاحات على مستشفيات العزل بالجمهورية، وحرصها على توفيرها للمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظتى بورسعيد والأقصر، والتى يجرى فيها تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة .

وتابع : الإجراءات تأتى فى إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية والذى يتماشى مع توجه الدولة المصرية وحرصها الدائم على صحة وسلامة جميع الأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور أحمد السبكى : سنشهد مع قيادات الهيئة بدء تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا بمستشفيات العزل بـ 3 مستشفيات تتبع الهيئة العامة للرعاية الصحية لعزل مصابى كورونا، منهم مستشفيين فى نطاق محافظة بورسعيد وهما (المبرة، الحياة بورفؤاد) إضافة إلى مستشفى العديسات فى نطاق محافظة الأقصر.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن مصر من ضمن الدول التى حققت نجاحًا كبيرًا فى توفير لقاحات كورونا لحماية الأطقم الطبية الذين يمثلون خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا، وهم ضمن الفئات ذات الأولوية والمستحقة لتلقى اللقاح طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.