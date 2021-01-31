شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تنظم برامج تدريبية للشركات لتسريع إجراءات تسجيل ملفات اليقظة الدوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور على الغمراوي، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة قامت بتنظيم مجموعة برامج تدريبية لشركات الدواء المحلية التى تحتاج إلى تقديم الدعم والمشورة الفنية من أجل استيفاء متطلبات اليقظة الدوائية فى الأوقات المحددة والمناسبة دون التعرض للتأخير نتيجة لعدم استيفاء متطلبات اليقظة الدوائية، وتوضيح كافة المتطلبات الواجب توافرها لضمان مأمونية الدواء فى السوق المصرى.

وأكدت الدكتورة، شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، أنه تم وضع خطة لعدة دورات تدريبية مكثفة لأكثر من 100 شركة دواء ابتداء من شهر ديسمبر الماضى وحتى منتصف العام الحالى 2021، وأن التدريب سيسمح باجتماع الشركات بشكل مباشر مع مقيمى المستندات الخاصة باليقظة الدوائية ضمن إجراءات تسجيل المستحضرات الصيدلية، وأن ذلك سيساهم فى التفاعل المتبادل، والإجابة على أى استفسارات، وإزالة كافة العقبات، وتوفير الدعم والمتابعة للشركات.

وشهد أمس الثلاثاء توزيع الشهادات على متدربى الدفعة الأولى، والتى خضعت لبرنامج تدريبى مكثف على مدار أسبوعين متتاليين، بواقع يومين كل أسبوع، قام خلالها فريق إدارة اليقظة الصيدلية بتدريب ممثلى الشركات على كافة الإجراءات الواجب الالتزام باتباعها لضمان مأمونية المستحضر و سلامة المرضى.

وفى سياق متصل، يتم تدريب فرق اليقظة الصيدلية التابعة لهيئة الدواء المصرية على الارتقاء بأداء الفرق التى تقدم الخدمات المقدمة، والتأكد من التزام الشركات بتطبيق أنظمة اليقظة الصيدلية، وذلك بهدف تحسين مستوى أداء العاملين بفريق اليقظة، واكتساب مهارات التعامل مع ملفات اليقظة الدوائية، بالإضافة إلى قيام فرق اليقظة الصيدلية بإلقاء محاضرات توعوية لمقدمى الخدمة الصحية من خلال مراكز اليقظة الصيدلية بالمحافظات.

يأتى ذلك فى إطار حرص هيئة الدواء على تعميق أواصر التعاون مع شركاء صناعة الدواء، وتوفير الدعم والمشورة الفنية للشركات، وتفعيل آليات الحوار المباشر، والاستماع لمطالب الشركات، وتقديم كافة التيسيرات لمساعدتهم على استيفاء متطلبات اليقظة الدوائية، وهو ما يحقق الصالح العام، ويساهم فى حصول المواطن المصرى على دواء آمن وفعال.