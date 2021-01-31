شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تسير 52 رحلة دولية وداخلية وشحن جوى لنقل 4802 راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران على مدار اليوم الأحد، رحلاتها الجوية إلى 52 وجهة تنقل على متنهم ما يقرب من 4802 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولى بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (بغداد، ندچمينا، الرياض، تونس، كازابلانكا، لاجوس، المدينة المنورة، ابوچا، لندن، الدمام، باريس، إسطنبول، ميلانو، كوبنهاجن، دبى، أمستردام، روما، جدة، الخرطوم، عمان، بيروت، الشارقة، عنتيبى، أديس أبابا، أبوظبي)، بالإضافة إلى 12 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4802 راكب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبى من قبل فرق الحجر الصحى بمطار القاهرة.