بالصور.. وصول 50 ألف جرعة لقاح كورونا إلى مطار القاهرة قادمة من الهند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

وصلت شحنة من لقاحات كورونا المصنعة في دولة الهند، إلى مطار القاهرة اليوم الأحد، والتي تقدر بنحو 50 ألف جرعة، ضمن جهود الدولة وسعيها في توفير لقاحات الفيروس من مصادر متنوعة.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن الشحنة وصلت القاهرة على طائرة الخطوط الإماراتية رقم EK927، قادمة من الهند عن طريق العاصمة الإماراتية دبي، وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات الإفراج عنها.

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أعلن مساء أمس السبت، أن مصر سوف تحصل على شحنات من لقاحات كورونا من مختلف المصادر بشكل تدريجي، وأشار إلى وصول 50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا.

وأضاف عوض تاج الدين أن اللقاحات التي سوف نحصل عليها من لقاح أسترازينيكا مصنعة في الهند، وأن السيدات الحوامل لن يحصلن على التطعيم في الفترة الحالية لأن التطعيمات تم الموافقة عليها بشكل طارئ، وستكون الأولوية الحالية للأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في الحصول على اللقاح.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية، أن الدولة المصرية تسعى لتنويع مصادر اللقاح ولا تعتمد على جهة واحدة، وأن مصانع الأدوية عملت على تغطية احتياجاتنا من أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا، ولدينا احتياطي استراتيجي من الأجهزة والمعدات .