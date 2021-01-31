مواجهة منتظرة لوزيرَي النقل والبترول أمام "النواب".. وعبد العليم داود أمام القيم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، حضور وزيرَي النقل والبترول؛ لاستعراض ما تم من جهود في تطبيق برنامج الحكومة، على مستوى منظومة النقل والبترول، وذلك في ضوء حصول حكومة المهندس مصطفى مدبولي، على ثقة النواب في يوليو 2018؛ حيث برنامجه المقدر بـ4 سنوات.

ويحضر الوزير لاستعراض بيانه أمان النواب، ثم تتاح الفرصة للأعضاء للتعقيب عليه، والحديث بشأن رؤيتهم في ما تم عرضه، مع التطرق إلى إشكاليات المنظومة بواقع دوائرهم الانتخابية، والسياسة العامة للدولة، ويعقب ذلك تعقيب من الوزير على تساؤلات وتعقيبات النواب، وبعدها يقرر رئيس الجلسة إحالة البيان إلى اللجنة المختصة؛ من أجل دراسته والتأكد من صحة ما جاء فيه من بيانات.

ومن المنتظر أن تشهد جلسة غدٍ الإثنين حضور وزير المالية ووزيرة التضامن؛ حيث يقوم كل منهما بعرض أيضًا ما تم من برنامج الحكومة على مستوى اختصاصاتهما، بجانب الاستماع إلى تعقيبات النواب، بينما تشهد جلسة الثلاثاء تعديلًا بحضور وزير الأوقاف بدلًا من وزير العدل، وأيضًا حضور وزيرة الصناعة.

ويعد الأسبوع الجاري هو الأسبوع الثالث رقابيًّا للأعضاء على الحكومة بعد أن قررت اللجنة العامة استدعاء كامل أعضاء الحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، والذي تلا بيانه أمام الأعضاء ولاقى العديد من التعقيبات من جانب الأعضاء أيضًا، وأكد أنه بعد انتهاء الوزراء من إلقاء بياناتهم سيحضر مرة أخرى أمام النواب للتعقيب والحديث بشأن الملاحظات؛ من أجل أن تضعها الحكومة في اعتبارها وتعمل على تنفيذها.

وشهدت الأيام الماضية انتقادات لاذعة من النواب تجاه وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، وأيضًا وزير قطاع الأعمال هشام توفيق؛ بسبب قرار تصفية شركة الحديد والصلب، في الوقت الذي حفظت هيئة مكتب المجلس استجوابًا للنائب مصطفى بكري، بشأن ذات الموضوع؛ كونه غير مستوفي الشروط، وهو الأمر الذي واجهه بتقديم طلب إحاطة للوزير لذات الموضوع من أجل حضور الوزير أمام اللجنة المختصة ومواجهته بشأن هذا الملف الذي يحوز على اهتمام كبير من الأعضاء بالمجلس.

كما يشهد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، أول اجتماعات لجنة القيم؛ لنظر قرار هيئة مكتب المجلس بإحالة النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إليها بشأن تجاوزاته بحق الأغلبية النيابية من حزب مستقبل وطن؛ حيث من المنتظر أن يكون الاجتماع برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة القيم ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب.

الاجتماع سيشهد استجواب النائب محمد عبد العليم داود، بشأن ما هو موجه إليه من اتهامات ذات صلة بإثارة الشغب بالجلسة العامة ومحاولة الفوضى، وتوجيه اتهامات دون دليل، ومن ثم سيتولى الرد عليها، بينما يحق له الحضور معه نائب آخر للدفاع عنه، بحيث تتوفر كل سبل الدفاع عن نفسه بشأن ما هو موجه إليه من اتهامات، على أن تتولى لجنة القيم التحقيق وإصدار قرار بشأنه يبدأ من اللوم مرورًا بحرمان من الجلسات حتى إسقاط العضوية، وفي حين قررت إسقاط العضوية يحال الأمر إلى مكتب المجلس الذي يحيله بدوره إلى لجنة الشؤون التشريعية من أجل دراسته من جديد واتخاذ قرار بشأنه، وإذا انتهت لإسقاط العضوية، يُعرض الأمر على الجلسة العامة ولا يجوز إسقاط العضوية إلا بموافقة ثُلثي أعضاء المجلس.