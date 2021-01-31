مصنع ومخزن و108 شقق سكنية.. تفاصيل جديدة في حريق "دائري الهرم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة أجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة عن ملابسات جديدة في حريق مصنع ومخزن أحذية بجوار الطريق الدائري منذ مساء أمس وحتى الآن.

وتبين أن برج سكني يضم 108 وحدات سكنية، 15 منها مأهولة بالسكان تم إخلاءها من قاطنيها حرصا على سلامتهم.

ويحوي البرج في "البدروم" مصنعا للأحذية وتحويل الطابقين الأول والثاني إلى مخزن على مساحة ألف متر امتدت إليها النيران دون أن تصل إلى باقي الطرابق بالعقار محل الحريق.

في الصباح تصاعدت أدخنة كثيفة من البرج الذي يضم المخزن نتيجة تجدد الحريق. وتبين أن افتقار المخزن للأمن الصناعي تسبب في صعوبة السيطرة على الحريق رغم استعانة الحماية المدنية بـ7 سيارات إطفاء و3 حزانات مياه استراتيجية سعة (35، 15، 8 طن) ودعم من 4 محافظات.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت بجوار سلم حي الهرم أعلى الطريق الدائري.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ10 سيارات إطفاء بمشاركة اللواء علاء سعيد واللواء هاني محمد والمقدم محمد إمام.

وتبين أن المخزن عبارة عن (بدروم + طابقين) على مساحة ألف متر، واندلاع الحريق في "البدروم" قبل انتقال النيران إلى الطابق الأولى ومنه إلى الثاني؛ بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال. ورجحت المعاينة نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائي.

ويعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة ألسنة النيران وتقليل حجم الخسائر مع منع امتداد الحريق إلى المباني المجاورة.