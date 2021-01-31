شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تشارك فى التدريب العملى لمكافحة التلوث البترولى بنهر النيل فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفرع الاقليمى لوزارة البيئة بأسوان فى التدريب العملى لمكافحة التلوث البترولى فى نهر النيل "طيبة 6" والذى نفذه مركز مكافحة التلوث البترولى النهرى بأسوان، بالتعاون مع وزارة البترول ومحافظة أسوان، وذلك بالمسطح المائى لنهر النيل فى منطقة "الأعقاب" شمال مدينة أسوان بمشاركة العديد من الجهات المختصة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن التدريب يأتى ذلك فى إطار حرص الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على المشاركة فى كافة التدريبات العملية والتى من شأنها ثقل مهارات العاملين ورفع خبراتهم، وايضا فى اطار تكثيف الجهود من أجل حماية نهر النيل من كافة التعديات، ومجابهة مصادر التلوث والحفاظ على الموارد المائية.

وتضمنت فعاليات التدريب إلقاء محاضرة حول مكافحة التلوث النهرى ورفع الوعى بمبادئ السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والتوعية بالمخاطر وأساليب تجنبها، من اجل تجنب وقوع الحوادث.