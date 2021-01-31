شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تجرى مقابلات لاختيار رؤساء لجان الثانوية العامة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ المديريات التعليمية إجراء مقابلات للأعضاء المتقدمين للمشاركة فى امتحانات الثانوية العامة 2021، لاختيار رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ورؤساء لجان مراكز توزيع الأسئلة بداية من الأسبوع المقبل وفق جداول محددة معلنه فى دواوين المديريات والإدارات التعليمية، موضحة أن من يتخلف عن الحضور للمقابلة سيتم إحالته للتحقيق، بمعرفة الوزارة على أن يتم اتابع وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء المقابلات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك من خلال الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg/home/index

وأوضحت الوزارة، أن عملية التسجيل متاحة بداية من الأحد 10/1/2021، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

وأشارت إلى أنه في حالة وجود أي أخطاء في البيان يتم التعديل عن طريق وحدة المعلومات بالمدرسة التابع لها الطالب أو التقدم بشكوى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوي الإلكترونية https://moe-complains.emis.gov.eg والتي تتولى أقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية بحل المشكلات التي ترد من خلالها.

جدير بالذكر، أن التسجيل الإلكتروني بداية من هذا العام سوف يتم باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب والذي يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرس الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع الطلاب (حكومي - خاص -منازل).

وتعقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا بأسئلة تقيس نواتج التعلم، فيما كلفت وزارة التربية والتعليم خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص بالاشراف على الإدارة العامة للامتحانات بدلا من ياسر حسين بدوى لوجود مانع قانونى يمنعه من العمل بامتحانات الثانوية العامة.