شكرا لقرائتكم خبر عن 4 منتخبات دولية تغادر القاهرة غدا بعد وداع كأس العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر مطار القاهرة الدولي، غدا الإثنين، منتخبات إسبانيا والسويد وفرنسا والدنمارك، بعد المشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، التى تستضيفها مصر وتستمر حتى نهاية يناير الجارى بحضور 32 منتخبا دوليًا، وذلك عقب الخروج من البطولة.

وقالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إنه من المقرر أن يتم إنهاء إجراءات منتخبات إسبانيا والسويد وفرنسا والدنمارك ، وعددهم 147 راكبا، من قبل فريق من العلاقات بمطار القاهرة، وتقديم كافة التسهيلات لإجراءات السفر الخاصة بهم على الخطوط الجوية الأيبيرية ، ومصر للطيران ، ولوفتهانزا الألمانية ،وطيران Sunclass Airlines ، وذلك بعد وداع البطولة.

وخصصت وزارة الطيران المدني، صالة 4 بمطار القاهرة الدولى لاستقبال وسفر المنتخبات وضيوف مصر المشاركين فى بطولة اليد للرجال 2021، وسط اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، فضلا عن تقديم كافة التسهيلات فى إنهاء الاجراءات لضيوف مصر المشاركين فى البطولة.

يذكر إن الشركة الوطنية مصر للطيران قامت بدور الناقل الرسمى لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال ، ونقلت 11 منتخبًا إلى القاهرة، بالإضافة إلى عدد كبير من منظمى البطولة، وممثلى القنوات الرياضية العالمية، والمصورين والإعلاميين، لتغطية الحدث الرياضى العالمي، وسط التزام تام باتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا فى جميع مراحل السفر.