شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تدرب 25 شابا وفتاة من أصحاب الهمم ضمن مبادرة "مصر بكم أجمل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، أنه تم تنفيذ البرنامج الأول من المرحلة الثانية من مبادرة "مصر بكم أجمل"، بمراعاة كافة إجراءات السلامة والصحة والتدابير الوقائية لجائحة كورونا، وذلك بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، وذلك بتدريب 25 شاباً وفتاة من مختلف الإعاقات ودرجاتها، باختلاف المؤهلات الدراسية، وذلك بتعزيز الاستفادة من كافة الطاقات من ذوى القدرات الخاصة، وذلك تمهيدا لاستلامهم العمل.

أعلن ذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، لافتا إلى أن المبادرة تنفذها الوزارة القوى العاملة بالمحافظات، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، وتهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوى الاحتياجات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم.

وقال : إن المرحلة الثانية من مبادرة "مصر بكم أجمل" تم إطلاقها أواخر ديسمبر الماضى وتم إجراء المقابلات الشخصية واختيار الراغبين فى التدريب والعمل وريادة الأعمال بمحافظة الإسماعيلية على مدى يومين.

وتابع قائلا : إن البرنامج التدريب تمثل فى تدريب الشباب والفتيات على جرعة مكثفة من تشريعات العمل والقوانين ذات الصلة بحقوق وواجبات العامل فى ظل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فضلا عن قانون رقم 10 لسنة 2018 وأحكام السلامة والصحة المهنية والانتقال بالمتدربين إلى تدريبهم على التنمية البشرية وإدارة الوقت .

وقالت عطيات سيد أبو زيد مسئول ملف مبادرة "مصر بكم أجمل" باللجنة: إنه تم اضافة التدريب على العمل عن بعد لذوى القدرات الخاصة تسهيلا للاستفادة من كفاءتهم ودمجهم بسوق العمل.

وقام أحمد جابر وكيل المديرية وفريق عمل المديرية بتوفير 25 فرصة عمل مختلفة المتدربين بالبرنامج الأول، وانتهت فعاليات البرنامج بتوزيع شهادات التدريب للمتدربين الذين اجتازوا البرنامج التدريبى وبمشاركة بعض أصحاب الأعمال الذين أثنوا كثيرا على حرص وزارة القوى العاملة للوصول للقرى والنجوع للبحث واكتشاف الكفاءات من ذوى القدرات الخاصة الذين هم بحاجة إليهم.

في سياق متصل اختتمت فعاليات ورشة عمل رفع كفاءة مسئولى الموارد البشرية بالقطاع الخاص التى نظمتها مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بالتعاون مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى، والممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى، بالتعاون مع وزارتى القوى العاملة، والتربية والتعليم والتعليم الفنى فى إطار أنشطة مبادرة "اشتغل فني"، وشملت 27 منشأة ممثل من كل منها متدرب لتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتأهيلهم للانطلاق فى سوق العمل .