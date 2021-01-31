مصر تتسلم أولى شحنات لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا بعد ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تصل إلى مصر، اليوم الأحد، الشحنة الأولى من لقاح أسترازينيكا- أكسفورد، المضاد لفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنته الهيئة المصرية للشراء الموحد في بيان لها أمس السبت.

جاء هذا بعد أيام من إعلان، وزيرة الصحة، هالة زايد خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء أن مصر ستتلقى 50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا في فبراير، بعد توقيع اتفاقية لتوريد 20 مليون جرعة تكفي 10 ملايين مواطن.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أنه من المتوقع أن يحصل لقاح أسترازينيكا على ترخيص الاستخدام الطارئ خلال أيام.

ومن المنتظر أن تصل شحنات إضافية من لقاح سينوفارم الصيني خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة.

كانت مصر بدأت رسمياً، يوم الأحد الماضي، حملتها للتطعيم باللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد، من داخل مستشفى "أبوخليفة" للعزل بمحافظة الإسماعيلية.

وشهدت وزيرة الصحة هالة زايد، حصول الأطقم الطبية بالمستشفى على اللقاح الصيني "سينوفارم"، بعد إجازته للاستخدام الطارئ، لتبدأ باقي المستشفيات المصرية لاحقاً في إعطائه لأطقهما الطبية.​