شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الريال السعودي فى البنوك المصرية اليوم الأحد (تعرَّف على الفروق) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختلفت أسعار الريال السعودي فى البنوك المصرية اليوم وإن تساوي أعلي سعر للشراء فى 4 بنوك وهي بنوك بلوم والمشرق وhsbc وqnb وعند سعر 4.18 جنيهًا للشراء واختلفت أسعار صرف الريال السعودي فى معظم البنوك فى مصر وإن حافظت معظم البنوك على فرق 3 قروش بين سعري البيع والشراء.

وكان أقل سعر معلن للشراء وأكبر فارق بين الشراء والبيع فى بنك االمصرف المتحد وهو 4.04 للشراء و4.20 جنيهًا للبيع ويليه بنك مصر إيران 4.05 جنهيًا للشراء و4.21 جنيهًا للبيع.

توافر الريال السعودى بالبنوك وشركات الصرافة - صورة أرشيفية

أسعار الريال السعودي فى البنوك المصرية صباح اليوم الأحد 31/1/2021

أسعار الريال السعودي فى البنوك المصرية اليوم الأحد (تعرَّف على الفروق)