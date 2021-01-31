شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من البيئة لمتابعة تفريغ 23 ألف طن فحم بميناء سفاجا وتشديدات لمنع تلوث الهواء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط إجراءات بيئية مشددة تابعت لجنة من باحثي جهاز شؤون البيئة بالغردقة الإجراءات الخاصة بعملية تفريغ ٢٣ ألف طن فحم بترولى اخضر قادمة من الكويت لغرض التحميص انتاج البلوكات واستخلاص الالومنيوم لصالح شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي حيث تم رفع درجة الاستعداد بالميناء لتفريغ الشحنة وعدم حدوث أي تلوث للهواء أثناء التفريغ.

وألزمت لجنة البيئة الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجرى طبقا لتعديل اللائحة التنفيذية الصادرة من رئيس مجلس الوزراء رقم ( 964 ) لسنة 2015 بتاريخ 19/4/2015 لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شؤون البيئة لمتابعة أعمال التفريغ والتخزين حتى انتهاء تفريغ.

وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء سفاجا البحري شهد استقبال السفينة Safe Sea Neha 11 وعلى متنها 23 ألف طن فحم بترولي اخضر قادمة من الكويت لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الألومنيوم لصالح شركة مصر للألومنيوم وقامت الهيئة بإلزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير البيئية اثناء اعمال التداول مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شؤون البيئة لمتابعة أعمال التفريغ والتخزين وإعداد تقرير بعد الانتهاء من كافة الأعمال