شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير التعليم: تنظيم ملتقى أون لاين لذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، إن سيتم اليوم الأحد، تنظيم ملتقى أون لاين لذوى الاحتياجات الخاصة، فى جامعة المنصورة تحت شعار " عايشين بنحقق مبنتمناش" وذلك ضمن الملتقى الطلابى الأول بالجامعة للجميع.

وأضاف الدكتور طايع عبد اللطيف فى تصريح لـ" الخليج 365"، أن الملتقى يقام تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة والدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية.

وأشار مستشار وزير التعليم العالى، إلى أن الملتقى سيتناول عرض فيديو حول دمج ذوى الإعاقة فى المجتمع الجامعى تحت شعار الجامعة للجميع ، ويتناول الملتقى كيفية الدمج والجهود المبذولة فى هذا الصدد.