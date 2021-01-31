شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار فى جميع البنوك المصرية صباح اليوم الأحد (تعرَّف على الفروق) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتباين أسعار الدولار اليوم بين بنك وآخر وإن كانت معظم البنوك فى مصر استقرت على سعرًا وحدًا وهو 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيهًا للبيع وهو مؤشر على استقرار الأسعار واستقرت تلك البنوك على سعر 15.78 جنيهًا للبيع، واختلفت البنوك العامة ومنها البنك الأهلي المصري وبنك مصر بفارق قرشين وبنك الإسكندرية بفارق قرش واحد، إلا أن الأسعار المعلنة وفق فى بنك عودة على الموقع الألكتروني تختلف عن أسعار تلك البنوك بفارق يصل إلى 6 قروش.

دولارات - صورة أرشيفية

أسعار الدولار فى البنوك المصرية صباح الأحد 31/1/2021

أسعار الدولار فى جميع البنوك المصرية صباح اليوم الأحد (تعرَّف على الفروق)