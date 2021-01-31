شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب: «خالد يوسف وطني وتحدى الإخوان معانا.. ومصر بحاجة لعودته للحياة السياسية» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر»، إن «مصر دولة قوية، ومفيش حاجة ممكن تهز البلد.. عمر ما الكلمة توقع نظام.. ولكن الفقر يوقع نظام، والظلم يوقع نظام».

وأضاف أديب تعليقا على أنباء عودة المخرج خالد يوسف، قائلا: «خالد يوسف من الناس اللي كانوا معانا وصور مظاهرات 30 يونيو، وتحدى الإخوان معانا، وكان ضمن المعارضة الوطنية بالبرلمان».

وأشار أديب إلى أن «مصر الآن نضجت ويمكن أن تستوعب الكثير من الأراء، والكلام، والاتجاهات، ونريد أن يكون لدينا شباب لديهم رغبة أن يكون هناك حياة سياسية».

وتابع: «مصر كبيرة وعظيمة وتحتمل كل حاجة، ولما قريت خبر عودة خالد يوسف قلت ياريت، أي حد في إيده دم أو تحريض أو بيتعامل مع أجهزة مخابرات متشكرين وخليهم برة».

وتابع: «أنا مش أستاذ تاريخ، وثورة يونيو كانت أهدافها واضحة واتحققت، ولكن بيحصل خلافات في كل ثورات العالم، وخالد يوسف دخل مجلس النواب وكان في تكتل 25/30 وكان معارضة وطنية، والراجل ولا كان معارضة تروح تقبض من برا أو يعارض من الخارج، وخالد له أراء واضحة، ونتفق أو نختلف بس عاوزين نعرف نستوعب هذا الأمر».

وأوضح: «خالد يوسف بيموت في تراب مصر ووطني، وتم اختباره في الفترة دي ومعملش جبهة ولا تاجر باللي حصل، أنا لا بمهد ولا حاجة، اللي إيده مفيهاش دم ولا تحريض يرجع ينور، أهلا بخالد يوسف».

وأضاف: «سألت الرجل مطلوب لأي قضايا أو أي شيء وكانت ساحته بيضاء، بقوله يا خالد عد ولا تخش شيئًا، إحنا محتاجين الأصوات دي والناس المثقفة اللي بتحب البلد وتعمل أفلام امتداد للواقعية».

وشدد أديب على أن «مصر تحتمل جرائد ومواقع معارضة محترمة غير ممولة من تركيا أو قطر أو تعيش في الخارج على أموال الإخوان»، متابعًا: «مصر بحاجة لعودة خالد يوسف إلى الحياة السياسية».

ووجه أديب رسالة للمعارضة في الخارج: «ارجعوا للبلد وعارضوا من جوا، وأنتم أبرك من الخونة اللي قاعدين برا عشان يهدوا مصر».