شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: لن نأخذ عينات من الفتحة الشرجية للتأكد من الإصابة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، أن الخطة التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ساهمت في انخفاض أعداد المصابين.

وقال تاج الدين، في اتصال هاتفي مع قناة «صدى البلد»، مساء السبت، إننا «سنسعى بشدة وبقوة لانتاج لقاح ضد كورونا في مصر وهو أمر في منتهى الأهمية».

وأشاد بالدعم السياسي الكبير لمقاومة وباء كورونا في مصر، مدللا على ذلك بالدول التي شاركت في بطولة العالم لكرة اليد بالبلاد.

وأوضح أن الدولة منذ بداية أزمة فيروس كورونا وهي تتعامل باحترافية، مشيرا إلى أن الأزمة ساعدت على تأهيل العديد من المستشفيات، حيث أصبح لدينا المئات من أجهزة التنفس الصناعي في مستشفياتنا أكثر من احتياجاتنا.

ولفت إلى أن الأعداد المعلنة عن كورونا هي التي سجلت في بيانات وزارة الصحة، مضيفا«أننا لم ننكر أن هناك أعدادا خارج نطاق تسجيلات مستشفيات الوزارة».

ولفت إلى أن تنوع مصادر اللقاحات في منتهى الأهمية لكى تضمن قدرا منها، ونسعى للحصول على لقاحات ممتدة وآمنة لمواجهة «كورونا».

وأكد أن هناك سعيا حثيثا للحصول على كميات أخرى من اللقاح من جهات أخرى، موضحا أن هناك شركة صينية أخرى نتفاوض معها للحصول على لقاح جديد ضد «كورونا»، كما أننا نتفاوض من أجل الحصول على اللقاح الروسي ضد «كورونا».

ونوه إلى أنه لا توجد أي آثار سلبية لمن تلقى اللقاح في مصر، مضيفا أن اتباع الإجراءات الاحترازية ساهم أيضا في التصدي لفيروس كورونا في البلاد، كما أن أعداد المصابين بكورونا تنخفض تدريجيا«.

وأكد مستشار الرئيس وأكد أن «أخذ عينات من الفتحة الشرجية للتأكد من الإصابة بكورونا» لن يستخدم في مصر.

واعتبر أن التحور المناعي في الفيروسات أمر طبيعي، مبينا أنه من الوارد حدوث تحورات جينية جديدة في فيروس كورونا.