شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: عودة الحياة إلى طبيعتها في الجامعات خلال الـ20 يوما المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مصر تعمل في محاور مختلفة في نفس التوقيت في زمن تعطلت فيه اقتصاديات العالم، جراء أزمة «كورونا».

وأضاف عبدالغفار، في اتصال هاتفي مع قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت: «لدينا 408 مشروعات في الجامعات الحكومية من أسوان حتى مرسى مطروح.. كما لدينا 6 جامعات تكنولوجية جديدة غير التي قمنا بتنفيذها، علاوة على 22 جامعة أهلية نقوم بها بتكلفة 87 مليار جنيه، فضلا عن جامعات دولية في العاصمة الإدارية الجديدة، ومراكز ومعاهد بحثية يتم تطويرها ؛على غرار معهد بحوث الإلكترونيات، ومدينة الفضاء المصرية».

ولفت إلى أن إجمالى الاستثمارات في مجال التعليم العالى والبحث العلمى وصل إلى نحو 151 مليار جنيه، موضحا أنه تم الانتهاء في الفترة الماضية من 25 جامعة، كما أننا سنضيف 15 جامعة أهلية خلال العامين القادمين.

وتابع: «هناك دفعات من أعضاء هيئة التدريس تدربوا على أيدي خبراء على مستوى العالم فيما يخص البرامج البينية وبرامج المستقبل، ولدينا منصات إلكترونية وتواصلنا مع البنك الدولي ومعظم الشركات المتخصصة في دراسة علوم المستقبل»، منوها إلى أن البرامج التي ستدرس من خلال هذه الجامعات هي برامج لـ«50 أو 100 عام قادم».

واختتم وزير التعليم العالي قائلا: «مع انتهاء إجازة نصف العام، وخلال العشرين يوما المقبلة نتوقع عودة الحياة بالجامعات لطبيعتها».