شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن البابا "أبو الإصلاح" بالكنيسة القبطية فى ذكرى الاحتفال برحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم الكلية الإكليريكية اللاهوتية القبطية الأرثوذكسية بالأنبا رويس، اليوم الأحد، احتفالية كبرى بمناسبة مرور 160 عامًا على وفاة البابا كيرلس الرابع الملقب بـ"أبو الإصلاح"، وهو البطريرك 110 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكذلك مرور 60 عاما على افتتاح مبنى الإكليريكية بالأنبا رويس.

ومن المقرر أن تشمل الاحتفالية، حضور البابا تواضروس الثاني، وعددًا من الندوات والمعارض والمحاضرات تحت شعار "كنيستى القبطية ومجد الآباء"، حيث سيبدأ الاحتفال يوم الأحد المقبل بالقداس الإلهى، تعقبه كلمة لقداسة البابا تواضروس الثانى.

سطور في حياة البابا كيرلس الرابع "أبو الإصلاح" البطريرك الـ 110:

1. ولد عام 1816ميلادية في عزبة أبوزرقالي التابعة لقرية الصوامعة شرق، مركز إخميم مديرية جرجا (محافظة سوهاج حاليًا) وتسمى داود بن توماس بن بشوت بن داود.

2. انضم إلى دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبرية الشرقية.

3. ترهب به باسم الراهب داود الصومعي الأنطوني عام 1838.

4. تولى رئاسة الدير بعد رهبنته بسنتين فقط (عام 1840) بتزكية من الرهبان الذين أجمعوا على أنه الأصلح للقيام بهذه المسئولية.

5. سيم مطرانًا عامًا للكرازة المرقسية يوم 18أبريل عام 1853باسم الأنبا كيرلس وذلك عقب نياحة البابا بطرس السابع البطريرك الـ 109.

6. تم تنصيبه بطريركًا بعدها بأكثر من سنة يوم 17يونيو عام 1854.

7. تميزت شخصيته بسمات القائد التنويري صاحب الرؤية، وأعماله تشهد بهذا في كل مراحل حياته وفي كافة المسؤوليات التي تولاها.

8. تنيح -توفى - - تنيح يوم 31يناير عام 1861 عن عمر بلغ 54 سنة بعد أن جلس على الكرسي المرقسي ست سنوات وسبعة أشهر وأربعة عشر يومًا.