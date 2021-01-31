شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محاور الخطة القومية للموارد المائية فى 4 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة الموارد المائية والرى، الخطة القومية للموارد المائية والتى تتضمن 4 محاور هى تنمية الموارد المائية، ترشيد الاستخدامات المائية، تنقية المياه، تهيئة البيئة.

وفى التقرير التالى نرصد محاور الخطة القومية والمشروعات التى تنفذها الدولة فى هذه المحاور .

1- تنمية الموارد المائية ويتضمن هذا المحور مشروعات حصاد الأمطار و الحماية من السيول واستخدام المياه العميقة الرشيد واستخدام المياه السطحية، و البرنامج القومى لتحلية المياه.

2- محور ترشيد الاستخدامات المائية ويتضمن البرنامج القومى لتأهيل الترع، والمرحلة الأولى منه تستهدف تنفيذ 7000 آلاف كيلو خلال عامين، و البرنامج القومى لمشروعات الرى الحديث ومتوقع خلال عامين تحويل 4 ملايين فدان إلى الرى الحديث.

3- محور تنقية المياه ليست خفية على أحد، منها مشروع إنشاء محطة لمعالجة مياه مصرف المحسمة بالإسماعيلية، ومشروع بحر البقر وهذه المشروعات معالجة ثلاثية لمياه الصرف الزراعى .

4- محور تهيئة البيئة، قامت الوزارة بتعديل قانون الرى والصرف للحفاظ على المياه بإضافة أبعاد جديدة فى القانون تجرم وتشدد العقوبات على اهدار المياه.