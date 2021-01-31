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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم قناة مدرستنا التعليمية التى تتبع وزارة التربية والتعليم البرامج التعليمية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وكذلك لطلاب المرحلة الإعدادية ، وأعلنت القناة عن جدول البرامج التعليمية للأسبوع السادس عشر عن الفترة من الأحد الموافق 31 يناير 2021 وحتى الخميس الموافق4 فبراير 2021، وتقوم القناة بإعادة عرض برامج المرحلة الابتدائية يوم الجمعة 5 فبراير 2021، وتتم الإعادة لطلاب المرحلة الإعدادية يوم السبت 6 فبراير 2021.

قناة مدرستنا التعليمية.. جدول البرامج التعليمية للمرحلة الإعدادية (الأسبوع 16)

مواعيد البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الإعدادية:

مواعيد دروس الصف الأول الإعدادي من يوم الأحد 31 يناير 2021 وحتى الخميس 4 فبراير 2021، والإعادة يوم السبت 6 فبراير 2021.

قناة مدرستنا التعليمية.. جدول البرامج التعليمية للمرحلة الإعدادية (الأسبوع 16)

مواعيد دروس الصف الثاني الإعدادي من يوم الأحد 31 يناير 2021 وحتى الخميس 4 فبراير 2021، والإعادة يوم السبت 6 فبراير 2021.

قناة مدرستنا التعليمية.. جدول البرامج التعليمية للمرحلة الإعدادية (الأسبوع 16)

مواعيد دروس الصف الثالث الإعدادي من يوم الأحد 31 يناير 2021 وحتى الخميس 4 فبراير 2021، والإعادة يوم السبت 6 فبراير 2021.

قناة مدرستنا التعليمية.. جدول البرامج التعليمية للمرحلة الإعدادية (الأسبوع 16)

وكانت قناة مدرستنا التعليمية بدأت بث برامجها يوم 18 أكتوبر 2021، وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم عن بدء تشغيل القناة لتقدم البرامج التعليمية للصفوف من الرابع الابتدائي وحتي الثالث الإعدادي وذلك من خلال القمر الصناعي نايل سات من خلال تردد 12303 // الاستقطاب أفقي // معدل الترميز 27500 // معامل تصحيح الخطأ 5/6.