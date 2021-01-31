شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا النقل وقطاع الأعمال ورئيس قناة السويس يتفقدون المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مشروع المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة (55-62) بميناء الإسكندرية البحري.

وتابع الوزير الانتهاء من مرحلة الردم البحري ، وأعمال تحسين التربة والدمك الاهتزازي والسريع، وجاري أعمال العناصر الرأسية من الخوازيق الدائرية والحوائط المنفصلة والحائط الغشائي، مع البدء في مرحلة إنشاء الكمرات والهامات، بإجمالي نسبة إنجاز 48% مقابل نسبة مخططة حتى 38%.

وأبدت المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (مالك المشروع) رغبتها في الدخول بشراكة استراتيجية طويلة الأجل مع مجموعة CMA CGM الفرنسية، لتشغيل وإدارة المحطة الجديدة والتدريب وتطوير الحلول اللوجستية والرقمنة والمساهمة في العديد من الاستثمارات البحرية والتجارية.

وأعلنت مجموعة إيديكس انها تخطط الإنتهاء من هذا المشروع القومي العملاق (بنهاية العام الحالي) أي قبل الوقت المحدد (مارس 2022) وذلك لزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء لمواكبة زيادة حركة الملاحة البحرية.