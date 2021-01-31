شكرا لقرائتكم خبر عن "وكالة الفضاء المصرية": نعمل على الوصول إلى منتج تنافسى فى تكنولوجيا الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هيثم مدحت، رئيس قطاع الاتصالات بوكالة الفضاء المصرية، إن القمر الصناعى "تيكست" المزمع إطلاقه في شهر ديسمبر 2021، يعد الأول من سلسلة أقمار صناعية تهدف إلى توطين تكنولوجيا الفضاء في مصر بمكونات مصرية، مبينا: "هيكل القمر تيكست سيتم صنعه في مصر وكذلك المراحل الأساسية فى القمر ستكون مصرية بالكامل".

أضاف مدحت، في مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة" الذى يذاع عبر قناة إكسترا نيوز، مع الإعلامية ريهام السهلى، أنه لا توجد دولة في العالم تصنع الأقمار الصناعية بمكونات محلية بالكامل، لأن بعض هذه المكونات تكون حكرا على بعض الدول".

وأشار إلى أنه خلال السنوات المقبلة، ستعمل الدولة المصرية على الوصول إلى منتج تنافسي في تكنولوجيا الفضاء تستطيع توفيره للدول الأفريقية، متابعا بالقول: "تكنولوجيا الفضاء حرجة جدا".

وفى وقت سابق، أكد الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء، أن مصر تواصل توسعها العلمي والتكنولوجي فى مجالات وأنشطة الفضاء، عبر تنفيذ إستراتيجية طموحة بميزانية مستقلة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تستهدف دفع عجلة التقدم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لضمان المشاركة في العوائد التنموية وتحقيق الأمن القومي .

وكشف القوصي، في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط، السبت، عن عدم توقف الخطة المصرية عند الأقمار الصناعية الخمسة، التي تملكها في مدارات مختلفة في الفضاء، بل ستشهد امتدادا جديدا يتضمن إطلاق سلسلة من أقمار «نيكست» (Next) بالتعاون مع الجانب الألماني، لإثبات قدرة مصر العلمية والعملية في التصنيع خلال الفترة المقبلة، ستكون نواة انطلاقاتها الأولى، قمرا يزن 65 كيلو جراما للاستشعار عن بعد والبحث العلمي في ديسمبر القادم.