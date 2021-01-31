شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أحدث تكنولوجيا لوزارة الرى لترشيد استهلاك المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت وزارة الموارد المائية والرى، بالتعاون مع إحدى الجامعات فى تطوير آلية جديدة لخدمة المزارع المصري من خلال تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه من خلال جهاز قياس رطوبة التربة.

وفى التقرير التالى نرصد كافة التفاصيل المتعلقة بالجهاز:

1- سبق إنتاجه بمعرفة مهندسى وزارة الموارد المائية والرى .

2- يهدف إلى استنباط نظم و آليات حديثة لخدمة منظومة الرى، متحررة من الطرق التقليدية و مستفيدة من تكنولوجيا العصر.

3- يتيح نقل بيانات مقياس الرطوبة إلى المزارع من خلال جهاز يقوم بارسال رسالة عن حالة المياه في التربة على جهاز الهاتف المحمول الخاص بالمزارع .

4- روعى فى تصميم هذا الجهاز صغر الحجم وسهولة التركيب وبساطة التشغيل والتكلفة المالية القليلة.

5- تم إنتاج أول عينة من الجهاز وعمل الإختبارات المعملية للتعرف على أدائه، حيث اجتاز الجهاز جميع الاختبارات المعلمية.

6- جاري تجربته في أحد المزارع لتقييم الجهاز بشكل نهائي.

7- فوائده تتمثل فى تنظيم عملية الرى وترشيد استهلاك المياه .

8- يهدف إلى زيادة إنتاجية المحاصيل ورفع مستوى جودتها، بخلاف ما توفره هذه الآلية على المزارع من جهد وعناء وتمكينه من مراقبة أرضه الزراعيه ومتابعة حالة المزروعات بشكل دائم.