ما الأدلة التي استندت إليها النيابة في إحالة "هيثم كامل أبو علي" للمحاكمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أحالت النيابة العامة، المتهم هيثم كامل أبو علي إلى محكمة الجنايات، لتسببه في قتل المجني عليها مي إسكندر إسحاق - مُهندسة ديكور - بالخطأ في البحر الأحمر.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها اليوم السبت، أنها أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة خمسة شهود، وما أسفرت عنه معاينة "النيابة العامة" لموقع الحادث، وما ورد بتقرير "قسم تحليل المواد المخدرة بمعمل مديرية الشئون الصحية بالغردقة"، وما ثبت من تقرير "مستشفى الغردقة العام"، وإقرار المتهم في التحقيقات بتعاطيه مواد مخدرة وكُحُليَّة قَبل الحادث.

وأسندت النيابة إلى المتهم إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل المجني عليها مي إسكندر إسحاق، خلال قيادة السيارة في البحر الأحمر.